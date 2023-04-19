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Başkan Güngör; “Kahramanmaraş’ımızın geleceği için gece gündüz durmaksızın çalışıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile afet ve acil durum çalışmaları değerlendirme toplantısına katıldı.

Başkan Güngör; “Kahramanmaraş’ımızın geleceği için gece gündüz durmaksızın çalışıyoruz”

Başkan Güngör; “Kahramanmaraş’ımızın geleceği için gece gündüz durmaksızın çalışıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile afet ve acil durum çalışmaları değerlendirme toplantısına katıldı.

19 Nisan 2023 Çarşamba 13:03

Şehrin ihya ve inşası noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve 28. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile şehirde yürütülen afet ve acil durum çalışmalarına ilişkin düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programda; Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile kamu kurum ve kuruluş yetkilileri de yer aldı. Toplantıda; şehirde yürütülen ve planlanan çalışmalar, imar planları, tarım ve orman alanları, kalıcı konut ve iş yerlerinin yapımı ve mali yapı gibi pek çok konu görüşüldü.

Şehrimiz İçin El Birliğiyle Çalışıyoruz

Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Şehrimizin yeniden imarı, hayatın normale dönmesi, esnaflarımızın ve sanayicilerimizin faaliyetlerini sürdürmesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve kardeş belediyelerimizle birlikte el birliğiyle yoğun gayret gösteriyoruz. Kahramanmaraş’ın geleceği için gece gündüz durmaksızın çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, Valimiz, İl Başkanımız ve bakanlık yetkililerimizle afet ve acil durum çalışmaları değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Şehrimizde yürütülen ve planlanan çalışmaları değerlendirdik. Şehrimiz için el birliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” cümlelerini kaydetti.

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Başkan Güngör; “Kahramanmaraş’ımızın Geleceği Için Gece Gündüz Durmaksızın çalışıyoruz”
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