Başkan Güngör; “Kahramanmaraş’ın Geleceği İçin Gece Gündüz Çalışıyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile şehrin yeniden ihya ve inşası noktasında yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda AK Parti 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayları, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve ilgili kurum yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; master planı, imar planları, kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası gibi pek çok konu görüşüldü.

Şehrimiz İçin Gayret Gösteriyoruz

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin tekrar ayağa kaldırılması ve hayatın normale dönmesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz ve STK’larımızla el birliğiyle gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bugün de Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, milletvekili adaylarımız ve il başkanımızla şehirde yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Şehrimizin yeniden imarı noktasında el birliğiyle yoğun gayret gösteriyoruz. Allah yardımcımız olsun. Kahramanmaraş’ımızın geleceği için gece gündüz durmaksızın çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kulandı.