Başkan Güngör, Kapalı Çarşı’da

Şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Ayakkabıcılar Çarşısı’nda faaliyet gösteren ve depremde iş yerleri hasar alan ayakkabıcı esnafı için Demokrasi Meydanı’nda oluşturulan geçici iş yerlerini de ziyaret ederek esnaflarla bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizin çeşitli noktalarında hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi ve esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret etmeyi sürdürüyoruz. Bugün de Kapalı Çarşı esnafımızla bir araya geldik, sohbet ettik. Demokrasi Meydanı’nda oluşturulan geçici iş yerlerinde faaliyetleri sürdüren ayakkabıcı esnafımızın taleplerini dinledik. Hayatın normalleşmesi ve ticaretin canlanması noktasında gayret gösteren tüm esnafımıza teşekkür ediyor, hayırlı kazançlar diliyoruz” dedi.