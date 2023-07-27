Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör, Kapalı Çarşı’da
Başkan Güngör, Kapalı Çarşı’da
Büyükşehir, Necmettin Erbakan Bulvarı’nda Yenilemelerini Sürdürüyor
Büyükşehir, Necmettin Erbakan Bulvarı’nda Yenilemelerini...
Çocuklar Yaz Tatilini KAMEK’te Değerlendiriyor!
Çocuklar Yaz Tatilini KAMEK’te Değerlendiriyor!
İsmet Karaokur Bulvarı Büyükşehir’le Yenileniyor
İsmet Karaokur Bulvarı Büyükşehir’le Yenileniyor
Türkoğlu’nda İstiklal Caddesi Yenilendi!
Türkoğlu’nda İstiklal Caddesi Yenilendi!

Başkan Güngör, Kapalı Çarşı’da

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kapalı Çarşı civarında faaliyetlerini sürdüren esnaflarla bir araya geldi. Esnaflarla hayırlı işler dileklerini ileten Güngör, “Hayatın normalleşmesi ve ticaretin canlanması noktasında gayret gösteren tüm esnafımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Güngör, Kapalı Çarşı’da

Başkan Güngör, Kapalı Çarşı’da

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kapalı Çarşı civarında faaliyetlerini sürdüren esnaflarla bir araya geldi. Esnaflarla hayırlı işler dileklerini ileten Güngör, “Hayatın normalleşmesi ve ticaretin canlanması noktasında gayret gösteren tüm esnafımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

27 Temmuz 2023 Perşembe 15:28

Şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Ayakkabıcılar Çarşısı’nda faaliyet gösteren ve depremde iş yerleri hasar alan ayakkabıcı esnafı için Demokrasi Meydanı’nda oluşturulan geçici iş yerlerini de ziyaret ederek esnaflarla bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizin çeşitli noktalarında hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi ve esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret etmeyi sürdürüyoruz. Bugün de Kapalı Çarşı esnafımızla bir araya geldik, sohbet ettik. Demokrasi Meydanı’nda oluşturulan geçici iş yerlerinde faaliyetleri sürdüren ayakkabıcı esnafımızın taleplerini dinledik. Hayatın normalleşmesi ve ticaretin canlanması noktasında gayret gösteren tüm esnafımıza teşekkür ediyor, hayırlı kazançlar diliyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan GüngörKapalı Çarşı’da
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onikişubat Belediyesi’nden Hummalı Temizlik Çalışması
Onikişubat Belediyesi’nden Hummalı Temizlik Çalışması
Başkan Güngör, “Amatör spora desteğimizi 2 katına çıkarıyoruz”
Başkan Güngör, “Amatör spora desteğimizi 2 katına çıkarıyoruz”
KADEM, Kahramanmaraş’ta Aşure İkram Etti
KADEM, Kahramanmaraş’ta Aşure İkram Etti
Sanko’da Anneler ve Çocuklar Temalı Resim Sergisi
Sanko’da Anneler ve Çocuklar Temalı Resim Sergisi
Kahramanmaraş’ta mücbir sebep Kasım’a kadar uzatıldı!
Kahramanmaraş’ta mücbir sebep Kasım’a kadar uzatıldı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber