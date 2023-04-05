Başkan Güngör; “Kuzey Parkçarşımızı Hizmete Hazırlıyoruz”

Şehrin yeniden imarı ve hayatın normale dönmesi noktasında yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Onikişubat’ta Hürriyet Mahallesi’ne inşa edilen Kuzey Park Geçici Esnaf Çarşısı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın da yer aldığı ziyarette heyet, geçici çarşıda yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı. Alan ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör; şehrin tekrar ayağa kaldırılması, ticaretin canlanması ve esnafların faaliyetlerini sürdürmesi için çalışmaların özverili bir şekilde devam ettiğini belirtti.

30 Metrekarelik 24 İş Yeri

Kuzey Park Geçici Esnaf Çarşısı’nda da çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ve kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınacağını belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizde geçici esnaf çarşılarımızın kurulumu tüm hızıyla sürüyor. Tamamlanan 24 çarşımızda esnaflarımız faaliyetlerine başladı. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Kuzey Park’a her biri 30 metrekarelik 24 prefabrik iş yerinden oluşan geçici çarşı inşa ediyoruz. İş yerlerimizin kurulumu sürüyor. Bugün de İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve koordinatör valilerimizle birlikte çalışmaları yerinde inceledik. İnşallah kısa süre içerisinde Kuzey Park Geçici Esnaf Çarşısı’nı tamamlayarak hizmete hazır hale getireceğiz” diye konuştu.