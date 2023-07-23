Başkan Güngör, ‘Muhtarlarımızla uyumlu bir şekilde çalışmayı sürdürüyoruz’

Şehrin yeniden imarı ve inşası noktasında yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Afşin’in Yazıdere, Kabaağaç, Mehre ve Altaş mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarının ve tekrar ayağa kaldırılması noktasında gerçekleştirilen yatırımların görüşüldüğü ziyarette Başkan Güngör, muhtarların taleplerini de dinledi. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Afşin’imizde görev yapan muhtarlarımızı misafir ettik, mahallelerimizin ihtiyaçları noktasında istişarelerde bulunduk. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Afşin’de de deprem sonrası yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. İlçe merkezimizde ve mahallelerimizde ulaşımı iyileştirmek için yol yenileme çalışmalarımız sürüyor. Bugün de muhtarlarımızın taleplerini dinledik. İnşallah mahallelerimizin eksiklerini peyderpey tamamlayacağız. Muhtarlarımızla mahallelerimiz için uyumlu bir şekilde çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.