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Başkan Güngör Özbekistan Heyetini Ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çeşitli temaslarda bulunmak için şehre gelen Özbekistan’ın Andican Bölgesi Valisi Shukhratbek Abdurakhmonov Kushakbaevich ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette taraflar arasında iş birliği protokolü de imzalandı.

Başkan Güngör Özbekistan Heyetini Ağırladı

Başkan Güngör Özbekistan Heyetini Ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çeşitli temaslarda bulunmak için şehre gelen Özbekistan’ın Andican Bölgesi Valisi Shukhratbek Abdurakhmonov Kushakbaevich ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette taraflar arasında iş birliği protokolü de imzalandı.

11 Haziran 2022 Cumartesi 11:15
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, çeşitli ziyaretlerde ve temaslarda bulunmak için şehre gelen Özbekistan’ın Andican Bölgesi Valisi Shukhratbek Abdurakhmonov Kushakbaevich ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette, taraflar arasında ortak yarar paydasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan iş birliği protokolünün ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Çeşitli temaslarda bulunmak için şehrimize gelen Özbekistan’ın Andican Valisini ve beraberindeki heyeti misafir ettik. Gelecekteki kardeş şehir ilişkisinin temelini oluşturacak ortak yarar paydasında iş birliği protokolü imzaladık. Şehrimize hayırlı olsun” dedi. Nazik ziyaretleri için Andican Valisi ve beraberindeki heyete teşekkür eden Başkan Güngör, misafirlere İstiklal Madalyası hakkında da bilgiler aktararak çeşitli hediyeler takdim etti.

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Başkan Güngör Özbekistan Heyetini Ağırladı
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