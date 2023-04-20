Başkan Güngör, ‘Pazarcık’ı alt ve üstyapısıyla yeniden inşa edeceğiz’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve 28. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremin merkez üssü olan Pazarcık’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı program, AK Parti Pazarcık İlçe Başkanlığı ziyaretiyle başladı. İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Başkan Güngör ve Bakan Kirişci, ilçede yürütülen ve planlanan afet ve acil durum yönetim çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulundu.Pazarcık programı, esnaf ziyaretiyle devam etti. İlçede ticari faaliyetlerini sürdüren esnafları iş yerlerinde ziyaret eden heyet, esnaflarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Kalıcı Konutlarda Önemli Aşama Kat Edildi

İlçede gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ve İl Başkanımız Fırat Görgel ile 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremin merkez üssü Pazarcık’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunduk. İlçe Başkanlığımızda teşkilatımız ile bir araya geldik. Devamında esnaflarımızı ziyaret ederek taleplerini dinledik, acılarını paylaştık ve hayırlı işler dileklerimizi ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet millet el birliğiyle hep birlikte şehrimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. İlçemizde geçici barınma merkezi ve esnaf çarşılarının kurulumu tüm hızıyla sürüyor. Kalıcı konutların inşasında da önemli aşama kat edildi. İnşallah bir yıl içerisinde de hemşehrilerimiz kalıcı konutlarına kavuşmuş olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Pazarcık’ımızı alt ve üstyapısıyla birlikte yeniden inşa edeceğiz” dedi.