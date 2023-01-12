Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Büyükşehirin Kültür Sanat Etkinlikleri Devam Ediyor
Kahramanmaraş Büyükşehrin Kültür Sanat Etkinlikleri...
Başkan Güngör, Doru Mobilya Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi
Başkan Güngör, Doru Mobilya Çalışanlarıyla...
Üniversite Hastanesi’nin Yolu Yenileniyor!
Üniversite Hastanesi’nin Yolu Yenileniyor!
Başkan Güven’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Başkan Güven’den 10 Ocak Çalışan...
Başkan Çevik'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Başkan Çevik'ten 10 Ocak Çalışan...

Başkan Güngör, ‘Sanayi sitemize 100 milyon tl’lik yatırım yapıyoruz’

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Müjdat Bayazıt, Teknik Makine ve Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Çil ve yönetimiyle bir araya gelerek sanayi sitesinde devam eden çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu.

Başkan Güngör, ‘Sanayi sitemize 100 milyon tl’lik yatırım yapıyoruz’

Başkan Güngör, ‘Sanayi sitemize 100 milyon tl’lik yatırım yapıyoruz’

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Müjdat Bayazıt, Teknik Makine ve Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Çil ve yönetimiyle bir araya gelerek sanayi sitesinde devam eden çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu.

12 Ocak 2023 Perşembe 13:05

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Müjdat Bayazıt, Teknik Makine ve Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Çil ve yönetimleriyle bir araya geldi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Kibar ve KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak’ın da yer aldığı ziyarette, Küçük Sanayi Sitesi’nde hayata geçirilen ulaşım ve altyapı yatırımları görüşüldü.

2023 Yatırım Programı Değerlendirildi

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız Necati Okay ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Müjdat Bayazıt, Teknik Makine ve Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Çil ve yönetimleriyle bir araya geldik. Toplamda bin 60 dönüm alan üzerine konumlanan Küçük Sanayi Sitesi’nin yeni yerleşkesinde devam eden ulaşım ve altyapı çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunduk, 2023 yılı çalışma programımızı değerlendirdik. Modern iş merkezlerinin bulunduğu yeni yerleşkeye ulaşım sağlayan arterde çalışmalarımız devam ediyor. Bölgenin ulaşım standardını artırıyoruz. KASKİ ekiplerimiz de altyapı çalışmalarında sona geldi. Buraya yeniiçmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı kazandırıyoruz. Alt ve üstyapısıyla birlikte Küçük Sanayi Sitesi’ne yapılacak yatırım miktarı 100 Milyon TL’nin üzerinde” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör‘Sanayi Sitemize 100 Milyon Tl’lik Yatırım Yapıyoruz’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazar Tongar ‘Çocuk Eğitimi’ni Anlatacak
Yazar Tongar ‘Çocuk Eğitimi’ni Anlatacak
Kahramanmaraş’ta yaşayan değerler konuşacak
Kahramanmaraş’ta yaşayan değerler konuşacak
Başkan Görgel’den ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ Mesajı
Başkan Görgel’den ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ Mesajı
Kahramanmaraş Büyükşehir’in Türk Sanat Müziği Konserine Yoğun İlgi
Kahramanmaraş Büyükşehir’in Türk Sanat Müziği Konserine Yoğun İlgi
Başkan Güngör’den KADEM’e Ziyaret
Başkan Güngör’den KADEM’e Ziyaret

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber