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Başkan Güngör: “Sporu da şiir gibi yapacak nesil”

Şairler Tepesi’nde Göksun Nevzat Pakdil Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Güngör, “Göksun Nevzat Pakdil Yatılı Bölge Ortaokulu’nda öğrenim gören minik pehlivanlarımıza sözümüz vardı, kısmet bugüneymiş. İşte sporu da şiir gibi yapacak nesil” dedi.

Başkan Güngör: “Sporu da şiir gibi yapacak nesil”

Başkan Güngör: “Sporu da şiir gibi yapacak nesil”

Şairler Tepesi’nde Göksun Nevzat Pakdil Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Güngör, “Göksun Nevzat Pakdil Yatılı Bölge Ortaokulu’nda öğrenim gören minik pehlivanlarımıza sözümüz vardı, kısmet bugüneymiş. İşte sporu da şiir gibi yapacak nesil” dedi.

29 Aralık 2022 Perşembe 18:20

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun Nevzat Pakdil Yatılı Bölge Ortaokulu’nda öğrenim gören ve güreş sporuyla ilgilenen öğrencilerle Şairler Tepesi’nde bir araya geldi. Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar ve öğretmenlerin de yer aldığı programda Başkan Hayrettin Güngör, öğrencilerle yakından ilgilendi. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür eden Başkan Hayrettin Güngör, minik öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek çeşitli hediyeler de takdim etti.

Her Zaman Yanlarındayız

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Göksun Nevzat Pakdil Yatılı Bölge Ortaokulu’nda öğrenim gören minik pehlivanlarımıza sözümüz vardı, kısmet bugüneymiş. Şairler Tepesi’nde misafirimiz oldular. Bugün bizlerle birlikte olan tüm yavrularımıza teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın, gençlerimizin her zaman yanında olduğumuzu da ifade etmek istiyorum” cümlelerini kaydetti.

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Başkan Güngör: “Sporu Da şiir Gibi Yapacak Nesil”
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