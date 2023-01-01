Başkan Güngör Tecrübe Akademisi’nin Açılışına Katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Genç Birlik Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen Tecrübe Akademisi’nin açılış programına katıldı. Birlik Vakfı Kahramanmaraş Şubesi’nde gerçekleştirilen programda; Birlik Vakfı Şube Başkanı Alper Erşahan, yöneticileri ile gençler de yer aldı. Programda yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ulaşım ve turizm yatırımları, dönüşüm projeleri, kültür sanat ve gençlik faaliyetleri, uluslararası etkinlikler, UNESCO süreci, Kahramanmaraş’ın kültürel değerleri ve gastronomisi gibi pek çok konuya değinen Başkan Hayrettin Güngör, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı. Programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Hayrettin Güngör, gençlere teşekkür ederek Birlik Vakfı ve Genç Birlik yönetimine çalışmalarında kolaylıklar diledi.