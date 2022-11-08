Başkan Güngör, ‘Türkoğlu’nun standardını artırmaya devam edeceğiz’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkoğlu’nda görev yapan mahalle muhtarlarını makamında ağırladı. Mahallelerin ihtiyaçları ve hayata geçirilecek yatırımlara ilişkin muhtarlarla istişarelerde bulunan Başkan Güngör, “Mahallelerimizin ihtiyaçları tespit etme ve hayata geçireceğimiz yatırımlarımız hakkında istişarelerde bulunma noktasında muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Bugün de Türkoğlu ilçemizde görev yapan muhtarlarımızı misafir ettik. Nazik ziyaretleri için tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Daha Etkin ve Hızlı Hizmet

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin katma değerini artıracak projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Tüm ilçelerimizde ve yerleşim yerlerimizde olduğu gibi Türkoğlu’nda da ulaşımdan altyapıya, üstyapıdan turizme, eğitime ve sosyal yardımlara tüm alanlarda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Türkoğlu’na İtfaiye ve Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe birimlerini içerisinde barındıran, hemşehrilerimize daha etkin ve hızlı hizmet sağlayacak yeni Hizmet Binası kazandırdık. İlçe merkezinde yer alan Mahir Ünal Caddesi’nin alt ve üstyapısını 13 Milyon TL’lik yatırımla tamamen yeniliyoruz” diye konuştu.

“Yatırımlarımız Artarak Devam Edecek”

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Kuyumcular Mahallesi’ne 10 Milyon TL’lik yatırımla 100 metre uzunluğa ve 12 metre genişliğe sahip 9 ayaklı yeni köprü kazandırıyoruz. İlçemizin muhtelif mahallelerinde yol yenileme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de ilçemizde hayata geçireceğimiz yatırımlarla Türkoğlu’nun ve mahallelerimizin standardını artırmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükümetimiz ve yerel yönetimler olarak bizler Kahramanmaraş’ımızda yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. İnşallah milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, teşkilatımız, muhtarlarımız ve tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kaydetti. Muhtarlar da nazik misafirperverliği ve mahallelere kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.