Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, DSİ Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen Vali Mükerrem Ünlüer’in başkanlık ettiği İl Koordinasyon Toplantısına katıldı. DSİ yatırım ve projeleri, deprem sonrası yeni yerleşim yerleri ve TOKİ konutları ile ilgili mevcut çalışmalar ve birçok yatırım konuları kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Toplantıya; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Tuba Köksal, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık ve ilgili kurum amir ve temsilcileri katıldı.

“Kuraklık Öncesi Durumdan Daha Çok Su Temini Sağladık”

Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konusunda önemli adımlar atıldığını ifade eden Başkan Görgel, “Şehrimizde bir süredir yaşanan içmesuyu yetersizliğini çözüme kavuşturduk. Mart ayında başladığımız Kılavuzlu Barajı’ndan Ayvalı’ya su iletim projemizi 250 litre olarak 1 Ağustos’ta bitirmiştik, daha sonra 15 Ağustos itibari ile 350 ve akabinde 500 litreye; 1 Eylül itibari ile de bin litreye çıkartmış olduk. Şu anda kuraklık öncesi durumdan daha fazla su teminini sağladık ve bunu 90 gün içerisinde tamamladık. Kuraklık öncesi 700 litre su verebiliyorduk şu anda bu oran bin litre suya ulaştı” diye konuştu.

“Pınarbaşı’nda Yakında Su Alımına Başlanacak”

Şehrin geleceğini güvence altına almak adına yoğun mesai sürdürdüklerini dile getiren Başkan Fırat Görgel, “Şehrimizin asırlardır içmesuyunu karşılayan Pınarbaşı kaynağında önceleri 550 litre, sonraları 200 litre su alınırken bu sene kaynak tamamen kurudu. Orada DSİ ile birlikte yürüttüğümüz çalışma ile beraber kaynağı zenginleştirdik ve birkaç gün sonra oradan da su alımına ve yeniden mahallelerimize su sevkine başlamış olacağız. Şehrimizin su arzı noktasında herhangi bir problemi kalmadı. Zor zamanlar geçirdik. 500 Milyon TL’lik yatırımı 3 ay gibi zaman dilimi içerisinde tamamlamış ve şehre kazandırmış olduk. Bu yatırım aynı zamanda şehrimiz için emniyet sibobu durumunda” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızı Güvenli Yuvalarına Kavuşturacağız

Kahramanmaraş’ın yeniden inşa ve ihyasında titizlikle çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, “6 Şubat depremlerinin ardından şehrimize kazandırdığımız yatırımlar sonucunda Kahramanmaraş bölgenin en hızlı toparlanan şehri oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ sayesinde şehrimizin yeniden inşası kararlı bir şekilde ilerliyor. Şehrimizi yeniden ayağa kaldırma sürecinde yerinde dönüşüm projeleri en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hedefimiz, vatandaşlarımızın yeni ve güvenli konutlarına hızla kavuşmalarını sağlamak. Kahramanmaraş’ımızı daha dirençli ve modern bir şehir olarak hep birlikte yeniden inşa edeceğiz” cümlelerini sarf etti.