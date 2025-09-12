Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent yaşamının kalitesini artırmak ve doğayla iç içe alanları korumak amacıyla şehir genelinde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı.

Büyükşehir Belediye ekipleri, vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği park, bahçe ve mesire alanlarında çevre düzenlemeleriyle hem estetik dokunuşlar yapıyor hem de doğal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.

Büyükşehir’den Doğaya Saygılı Hizmet Anlayışı

Arslanbey Mesire Alanı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Türkoğlu TOKİ Mesire Alanı ve Hocalı Parkı gibi yoğun kullanılan noktalar, titizlikle yürütülen temizlik çalışmalarıyla alanlarda oluşan kaba kirlilikleri ortadan kaldırıyor. Atıkların toplandığı, çevreye zarar veren unsurlar ortadan kaldırıldığı çalışmalar sonrası vatandaşlar, doğayla baş başa kalabilecekleri daha sağlıklı ve huzurlu alanlara kavuştu.