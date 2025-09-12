Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım altyapı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı sunmak amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, Andırın’ın Osmancık ve Çokak arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik yolu sathi asfalt kaplama ile yeniledi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Osmancık ve Çokak mahallelerinde yaklaşık 5 kilometrelik güzergâhta sathi asfalt kaplama çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 7 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen çalışmalar sonrası, bölge halkının günlük yaşamını büyük ölçüde kolaylaştırıldı.

Ulaşımda Büyükşehir Farkı

Yıllardır bozuk yol nedeniyle ulaşımda zorluk yaşayan Osmancık ve Çokak mahallesi sakinleri, yapılan sathi asfalt çalışmalarıyla birlikte hem güvenli hem de konforlu bir ulaşım imkanına kavuştu. Yeni yol sayesinde çevre mahallelerle bağlantı güçlenirken, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ürün ve hizmet erişimi de hızlandı.

“Yapanların Ellerine Sağlık”

Yol yatırımının bölge sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırdığını söyleyen Osmancık Mahalle Muhtarı Seyfullah Kıvrak, “Osmancık – Çokak grup yolunun sathi kaplaması yapıldı. Yapanların ellerine sağlık, çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.