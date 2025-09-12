Letonya’da düzenlenen EuroBasket 2025'te 24 yıl sonra yarı finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün saat 21.00’da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım’ın final yolundaki kritik karşılaşma dev ekranda canlı yayınlayacak.

Basketbolseverler, Büyükşehir Belediyesi arkasında hizmete giren Kırk Altı Meydan’da kurulacak dev ekranda takip edebilecek. Tüm sporseverler, saat 21.00’da başlayacak basketbol müsabakasını dev ekrandan takip etmeye ve milli heyecana hep birlikte olmaya davet edildi.