Başkan Güngör, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar’ı Ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyarette bulunmak ve programa katılmak üzere şehre gelen Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi VasylBodnar’ı makamında ağırladı. Ukrayna Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Celil Sümer’in de yer aldığı ziyarette Büyükelçi Bodnar ve beraberindeki heyet, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler dolayısıyla Başkan Güngör’e geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti. Şehrin tekrar ayağa kaldırılması ve hayatın normale dönmesi noktasında yürütülen çalışmaların görüşüldüğü ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, “Ukrayna Büyükelçisi Sayın Bodnar ve Ukrayna Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Celil Sümer misafirimiz oldular. Acımızı paylaştıkları için değerli Büyükelçi ve heyetine teşekkür ediyorum” diye konuştu.