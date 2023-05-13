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Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
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Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere şehre gelen UNDP heyetini ağırlayan Başkan Güngör, “Yaşadığımız bu zorlu süreçte yanımızda olan, desteklerini eksik etmeyen herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah el birliğiyle şehrimizi daha güzel bir şekilde yeniden inşa ve ihya edeceğiz” dedi.

Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı

Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere şehre gelen UNDP heyetini ağırlayan Başkan Güngör, “Yaşadığımız bu zorlu süreçte yanımızda olan, desteklerini eksik etmeyen herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah el birliğiyle şehrimizi daha güzel bir şekilde yeniden inşa ve ihya edeceğiz” dedi.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 09:45

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyarette bulunmak üzere şehre gelen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) heyetini makamında ağırladı. UNDP Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföyü Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak,Yerel Ekonomik Kalkınma Projeleri Koordinatörü Arzu Karaaslan Azizoğlu ve Bölge Koordinatörü Hamit Doğan’ın yer aldığı ziyarette; yürütülen afet ve acil durum çalışmaları ile şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında planlanan yatırımlar görüşüldü. Meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ve taziyelerini ileten heyete Başkan Hayrettin Güngör de nazik ziyaretleri ve destekleri için teşekkür etti.

Şehrimizi İhya ve İnşa Edeceğiz

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Şehrimizin yeniden imarı noktasında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı heyetimizi misafir ederek birlikte yürüteceğimiz projelere ilişkin istişarelerde bulunduk. Yaşadığımız bu zorlu süreçte yanımızda olan, desteklerini eksik etmeyen herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah el birliğiyle şehrimizi daha güzel bir şekilde yeniden inşa ve ihya edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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