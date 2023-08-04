Başkan Güngör, Vatandaşlara Aşure İkramında Bulundu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Zekeriya Tanrıverdi Camii’nde eda edilen Cuma Namazı akabinde AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen aşure dağıtım programına katıldı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Gençlik Kolları İl Başkanı Feyzullah Eren Aşçı’nın da yer aldığı programda vatandaşlara aşure ikramında bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Aşure; birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesidir. Rabbim, bu mübarek gün ve ay hürmetine birliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.