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Başkan Güngör ve milletvekili adayları aday tanıtım toplantısı‘na katıldı!

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ankara Spor Salonu’nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı‘na katıldı.

Başkan Güngör ve milletvekili adayları aday tanıtım toplantısı‘na katıldı!

Başkan Güngör ve milletvekili adayları aday tanıtım toplantısı‘na katıldı!

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ankara Spor Salonu’nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı‘na katıldı.

12 Nisan 2023 Çarşamba 11:08

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı‘na katıldı. Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan; sağlıktan turizme, altyapıdan ulaşıma, eğitimden teknolojiye tüm alanlarda hayata geçirilen ve planlanan yatırımlar, Türkiye Yüzyılı vizyonu, gençlere yönelik projeler, 14 Mayıs seçimleri ve seçim beyannamesi gibi pek çok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğru Adımlarla Yola Devam

Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nın hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarıyla gerçekleştirilen partimizin Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’na İl Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız ve 28. dönem milletvekili adaylarımızla birlikte katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın hitaplarını dinledik. İnşallah 14 Mayıs’ta da Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam edeceğiz. Milletvekili adaylarımıza da çıkmış oldukları bu kutlu ve meşakkatli yolda başarılar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehirlerimiz ve ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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Başkan Güngör Ve Milletvekili Adayları Aday Tanıtım Toplantısı‘na Katıldı!
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