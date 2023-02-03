Başkan Güngör Yedikuyular’da Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bölgenin gözde kış turizm alanlarından Yedikuyular Kayak Merkezi’nde şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi. Vali Ömer Faruk Coşkun, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ve Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli’nin de yer aldığı ziyarette; şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla muhabbet eden Başkan Hayrettin Güngör, çocuklarla da yakından ilgilendi. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Güngör, “Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri, kahraman gazilerimiz ve yakınlarıyla Yedikuyular Kayak Merkezi’mizde bir araya geldik. Onların mutluluğuna şahit olmak bizleri de son derece mutlu etti. Bugün bizlerle birlikte olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Hayrettin Güngör, programında devamında Yedikuyular Kayak Merkezi’ni ziyarete gelen vatandaşlarla da muhabbet ederek kayak merkezine ilişkin görüşlerini aldı.

Profesyonel Bakış Açısıyla Planlamamızı Yaptık

Yedikuyular Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen, devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yedikuyular Kayak Merkezi, bölgenin en ulaşılabilir kış turizm alanlarından. Şehir merkezimize de çok yakın. Kayak merkezimizde sadece civar şehirlerden değil ülkemizin her tarafından ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Çok büyük ilgi öğren bir mekân. Yıllar itibariyle de cazibesi sürekli artıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Yedikuyular Kayak Merkezi’mizin altyapısını iyileştiriyor ve turizm potansiyelini geliştiriyoruz. Profesyonel bir bakış açısıyla planlamamızı yaptık. Geçtiğimiz yıl bungalov evleri tamamlayarak hizmete açtık. Bu yıl da çalışmalarımız devam ediyor. Kapalı yeme içme mekânlarımızın sayısını artırıyoruz. Kayak merkezimize kazandıracağımız otelde de çalışmalarımız devam ediyor.Türkiye’nin dört bir tarafından vatandaşlarımızı Yedikuyular Kayak Merkezi’ni görmeye davet ediyoruz” dedi.