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Başkan Gürbüz'den Kadir Gecesi Mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz Kadir Gecesi münasebetiyle yayımladığı mesajında, “Bin aydan daha hayırlı olan bu gece saygının ve hoşgörünün hayatımızdaki birleştirici yönünün daha fazla öne çıktığı müstesna günlerin başında gelmektedir” dedi.

Başkan Gürbüz'den Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Gürbüz'den Kadir Gecesi Mesajı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz Kadir Gecesi münasebetiyle yayımladığı mesajında, “Bin aydan daha hayırlı olan bu gece saygının ve hoşgörünün hayatımızdaki birleştirici yönünün daha fazla öne çıktığı müstesna günlerin başında gelmektedir” dedi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 14:42

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kadir Gecesi dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Birlik, beraberlik, dostluk ve dayanışma gibi manevi duyguların daha yoğun yaşandığı Ramazan ayının son günlerini yaşarken mübarek Kadir Gecesine ulaşmanın heyecan ve mutluluğunu da beraber yaşıyoruz. Dua ve tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecenin, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için bir fırsat olduğunu bilmeliyiz.

Bin aydan daha hayırlı olan bu gece saygının ve hoşgörünün hayatımızdaki birleştirici yönünün daha fazla öne çıktığı özel günlerin başında gelmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Kadir Gecesinin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, tüm Elbistanlı hemşehrilerim ve İslam âleminin gecesini kutluyorum.”

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Başkan Gürbüzden Kadir Gecesi Mesajı
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