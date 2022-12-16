Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘Kurnaz Tilki’ Minik İzleyicilerini Bekliyor
‘Kurnaz Tilki’ Minik İzleyicilerini Bekliyor
Zarifoğlu’nun Hayatını Anlatan ‘Yaşamak’ Tiyatrosu Beğeni Topladı
Zarifoğlu’nun Hayatını Anlatan ‘Yaşamak’ Tiyatrosu...
KAMEK’te Öğreniyor, Profesyonel Mutfakta Deneyim Kazanıyorlar
KAMEK’te Öğreniyor, Profesyonel Mutfakta Deneyim...
Âşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması’nın Finali Gerçekleştirilecek
Âşık Mahzuni Şerif Ses Yarışması’nın...
Gezici Kütüphane, Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Gezici Kütüphane, Minik Gönüllere Dokunmaya...

Başkan Gürbüz’den Müjde, O Alana Camii Yapılıyor

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, daha önce gazinoların bulunduğu ve şu an adalar bölgesi olarak bilinen alana, yeni bir camii yapılacağı müjdesini verdi.

Başkan Gürbüz’den Müjde, O Alana Camii Yapılıyor

Başkan Gürbüz’den Müjde, O Alana Camii Yapılıyor

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, daha önce gazinoların bulunduğu ve şu an adalar bölgesi olarak bilinen alana, yeni bir camii yapılacağı müjdesini verdi.

16 Aralık 2022 Cuma 16:09

1985’li yıllarda faaliyete geçen ve uzun yıllar işletilen gazinoların yıkılması ile farklı bir çehreye bürünen bölgeye, camii yapılması için hazırlıklar tamamlandı.

Özellikle Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün göreve gelmesi ile yıkım süreci hız kazanan eski gazinolar bölgesi, adalar ismini alarak vatandaşlara açık hava sinema filmleri gösterimleri yapılmakta idi.

Vatandaşlar tarafından da takdir toplayan ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin bitiminde yer alan eski gazinolar bölgesi, vatandaşlarında en önemli uğrak yeri haline gelmişti.

Yapılacak olan yeni caminin Selçuklu mimarisi özelliklerini taşıyacağını belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “1985 yılında faaliyete geçen ve adeta Elbistan’ın kanayan yarası haline gelen eski gazinoları işletme sahiplerinin rızası ve vatandaşlarımızın talebi üzerine yıkmış ve aynı bölgeye adalar bölgesini inşaa etmiştik. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin devamı olması ile bu gölge vatandaşlarımızın aileleri ile vakit geçirmesi adına önem arz ediyordu. Son iki yıldır adalar bölgemizde nostaljik bir ortam oluşturarak, sinema günleri projemizi hayata geçirmiştik. Şimdi ise vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. İnşallah kısa bir süre sonra eski gazinolar bölgesine Selçuklu mimarisinden esinlenerek bir camii inşasına başlıyoruz. Yaklaşık 500 metrekare bir alan içerisine 350 metrekare alanda hizmet verecek camiimiz de 400 kişi ibadet yapabilecek. Cami yanında bir şadırvan ve bay bayan tuvaletler ile abdesthane de yer alacak. Bu alandan artık eski gazinoların izlerini tamamen silmiş olacağız. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Son Güncelleme: 16.12.2022 18:56
Anahtar Kelimeler:
O Alana Camii YapılıyorBaşkan Gürbüz’den Müjde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör, Ticaret Borsası Başkanı Narlı’yı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, Ticaret Borsası Başkanı Narlı’yı Ziyaret Etti
Kahramanmaraş’ın gürültü haritası ve eylem planı tamamlandı!
Kahramanmaraş’ın gürültü haritası ve eylem planı tamamlandı!
Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahipleri için "geçici giyim mağazası" açıldı!
Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahipleri için "geçici giyim mağazası" açıldı!
Deva Partisi'nden KMTSO Başkanı Buluntu'ya hayırlı olsun ziyareti!
Deva Partisi'nden KMTSO Başkanı Buluntu'ya hayırlı olsun ziyareti!
Çınaraltı’na Yeni Mekan Kazandırılıyor
Çınaraltı’na Yeni Mekan Kazandırılıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber