Başkan Güven’den Mevlid Kandili mesajı!

Başkan Güven mesajında şunları paylaştı;

“Bugün, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’nın fani dünyamıza teşrif ederek nuruyla bizleri aydınlatmasının yıl dönümüdür. Cenab-ı Hak, bugün için yapacağımız tüm ibadetleri kabul eyleyip, tüm insan aleminin günahlarının affına vesile kılsın.

Resul-, Ekrem (s.a.s)’in gelişi, yolunu kaybedip yönünü şaşıran, aklı savrulmalarda olduğu için bocalayan ve en önemlisi hakikat ışığını arayan insanlık için kurtuluşa giden yol açılmıştır. Onun örnek hayatı, insanlığı ebedi huzura kavuşturacak yolun değişmez kılavuzu olmuştur. Onun getirdiği kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim hakkın, adaletin ve merhametin yolu olmuş, cehaletin önünü kapamada en önemli unsur olmuştur. Manevi alemde umutsuzlukla boğuşan insanlık insanlık için bir şifa kaynağı ve kurtuluş anahtarı olmuştur.

Peygamber Efendimizi sevmenin gereği, onun getirdiği ve onunla birlikte gelen değerleri benimsemekten, benimsenen değerler ışığında yaşamak ve yaşatmaktan geçer. Dolayısıyla Müslüman alemi olarak, önce kendimizden sonra çevremizden başlayarak Kur’an’ın ve sünnetin değerleriyle yaşamalıyız. Gönlümüzdeki Peygamber aşkını, ümmet bilincimizi taze tutarak yaşamalıyız. Tüm bunların ışığında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekişmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun.