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Başkan Mahçiçek; İşçi Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Hayatının Temel Prensibidir

4-10 Mayıs İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Alın teri ve özverisiyle ülkemizin ekonomik büyümesi adına gece gündüz demeden değer üreten çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden önemlidir. Bu nedenle çalışma hayatının temel prensibi olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda toplumumuzda bilinç oluşturmak hayati önem taşımaktadır” dedi.

Başkan Mahçiçek; İşçi Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Hayatının Temel Prensibidir

Başkan Mahçiçek; İşçi Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Hayatının Temel Prensibidir

4-10 Mayıs İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Alın teri ve özverisiyle ülkemizin ekonomik büyümesi adına gece gündüz demeden değer üreten çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden önemlidir. Bu nedenle çalışma hayatının temel prensibi olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda toplumumuzda bilinç oluşturmak hayati önem taşımaktadır” dedi.

04 Mayıs 2023 Perşembe 17:04

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında iş sağlığı ve güvenliğinin önemine dikkat çeken Başkan Mahçiçek, “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Haftası, meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla, her yıl farklı bir tema ile 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanmaktadır.İnsan, toplumun temel unsuru, toplumsal kalkınmanın da mihenk taşıdır. Ülkemizin geleceğe güven ve refah içinde ulaşması adına milletimizin bir ferdi olarak her birimizin gösterdiği bu anlamlı çabanın manevi unsuru ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışımızdır. Bu anlamda insan yaşamı ihmallere mahal verilmeyecek kadar değerlidir.Alın teri ve özverisiyle ülkemizin ekonomik büyümesi adına gece gündüz demeden değer üreten çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği her şeyden önemlidir.Bu nedenle çalışma hayatının temel prensibi olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda toplumumuzda bilinç oluşturmak hayati önem taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda başta; işin insana, insanın da işe uygunluğunu sağlamak, ardından çalışma koşullarından kaynaklanan riskleri en aza indirmek ve güvenli çalışma koşullarını sağlamamız gerekmektedir. Onikişubat Belediyesi olarak tüm personellerimizin sağlık ve güvenliğini koruyor; çalışmalarımızı gerek verdiğimiz eğitimler gerekse risk değerlendirilmesinde tespit edilen risklerin giderilmesine ilişkin çalışmalar ve periyodik kontrol, ölçüm ve testlerle bir bütünsellik içinde yürütüyoruz. Bu düşüncelerle tüm işveren ve çalışanlarımızın ‘İşçi Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nı kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.”

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