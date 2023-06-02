Başkan Mahçiçek; Yeni Dönemde De Daima Milletimizin Yanında Olacağız

‘Mesai Arkadaşlarım’ dediği mahalle muhtarlarıyla sık sık bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını ve vatandaşların taleplerini dinleyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, bir kez daha muhtarlarla buluştu.

EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda düzenlenen ‘Muhtarlar Buluşması’na Başkan Mahçiçek’in yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, muhtarlar dernek başkanları ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

Muhtarları tek tek karşılayarak sohbet eden Başkan Mahçiçek, 14 ve 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi’nde yüzde 78.83 oy oranıyla nüfusu 400 binden fazla olan 46 metropol ilçe arasında Onikişubat’ın birinci sırada yer alması dolayısıyla destekleri için mahalle muhtarlarına ‘teşekkür’ etti.

Deprem sürecinde ve sonrasında yürütülen belediyecilik hizmetleri hakkında bilgi veren Başkan Mahçiçek, Onikişubat’ın Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olduğunu ve belediye hizmetlerinin sunulmasında önceliklerinin mahallerin ihtiyaçları ve hemşerilerin istekleri olduğunu ifade etti.

“Türkiye’yi teslim almak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz”

Türkiye olarak çok önemli bir seçimi başarıyla tamamladıklarını kaydeden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkiye’yi teslim almak isteyenlerin hedeflerine ulaşamadığını belirterek, “Türkiye’de maalesef ki geçmişte milletin seçtiklerinin ülkeyi yönetmesine müsaade etmemişler. Neredeyse 10 senede bir müdahale olmuş. Ülkenin içinde sosyal çalkantılar yaratmışlar, bizi birbirimize düşürmüşler, sonrada gelip müdahale etmişler. Gerçekten de öyle. 70’li yıllarda ben talebeydim, bizi sağcı solcu diye böldüler, olaylar çıkardılar. Bu defa da muhalefetle işbirliği yaparak yıkacağız dediler. Öyle demediler mi. Amerika’nın bunak başkanı öyle demedi mi? Dedi. Ama bu ülkenin, bu milletin büyüklüğünü onlar fark edemediler. Bu ülkenin insanları onların oyunlarına gelmedi Allah'a şükür. Avrupası, Amerika'sı hepsi bir çullandı. Dergilerini, gazetelerini, televizyonlardaki haberlerin hepsini dinlediniz. Hepsi Türkiye'de muhalefetle iş birliği yaparak Tayyip Erdoğan'ı yıkacağız dediler. Öyle değil mi? Ama yıkamadılar, çünkü bu millet o büyük liderin arkasında aslanlar gibi durdu. Durmaya da devam ediyoruz inşallah. Artık bu oyunlara gelmeyeceğiz. Değerli kardeşlerim Allah için çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Eğer Allah korusun kaybetseydik bu ülkenin değerlerini başkalarına vereceklerdi. Açıkça söylediler Atatürk Havalimanı'ndaki İHA'ları, SİHA'ları Amerikalılara teslim edeceklerdi. Bunlara fırsat vermememizlazım” dedi.

“400-450 bin nüfuslu ilçelerin içerisinde her seçimde birinciyiz”

Seçim sürecinde verdikleri destekten ötürü muhtarlara teşekkür eden Başkan Mahçiçek, Onikişubat’ın başarısına dikkat çekerek, “Seçimlerde bu güzel neticenin, özellikle Kahramanmaraş'taki güzel neticenin alınmasında hepinizin emeği var. Aslanlar gibi mücadele ettiniz, Allah sizlerden razı olsun. Onikişubat, Kahramanmaraş'ımızın toplam nüfusunun yüzde 40’ının yaşadığı bir ilçe. 15-16 tane seçim olmuş, bizi tabi ki 10 bin nüfuslu ilçelerle mukayese etmemek lazım. 400-450 bin nüfuslu ilçelerin içerisinde her seçimde birinciyiz Allah’a şükürler olsun. Bizi bu başarıya taşıyan başta il başkanımız, teşkilatımız, ilçe başkanlarımız ve siz değerli muhtarlarımız. İnşallah bu güzellik, bu birliktelik hep devam edecek Allah'ın yardımıyla. Biz de riyakarlık olmaz. Seviyoruz diyorsak seviyoruzdur, biz sizleri Allah için seviyoruz. Makamlar da gelir gider, kalıcı olan dostluklardır. İnşallah Allah bizlere ömür verir, dostluklarımız devam eder” ifadelerini kullandı.

“Hep beraber gayret edeceğiz, hizmet üreteceğiz”

Seçimin tamamlanmasıyla birlikte hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğine değinen Başkan Mahçiçek, “Hizmet noktasına gelince, hizmet yapacağız hiç şüpheniz olmasın. Şuan depremden dolayı belediyelerin bir geliri yok. İnşaatlar yok ki ruhsat parası alalım, emlak yok ki emlak vergisi alalım. Geçen ay emlak vergisi ayıydı biliyorsunuz, kimseye emlak borcunuzu ödeyin demedik. 35-40 milyon emlaktan gelirimiz olurdu ama olmadı. İnşallah Allah'ın yardımıyla hizmetler için kaynak üretiriz. Parke ihalesine çıktık, yakın bir zamanda mahallelerimizdeki parke eksiklerini tamamen bitireceğiz. Onikişubat Belediyesi olarak teşkilatımızla beraber gücümüzün yettiği kadar yanınızdayız inşallah. Ben şunu da iyi biliyorum Allah için geçmiş dönemlerinden mahallelerimiz çok farklı. Çok daha iyi hizmet aldılar. Yeni dönemde de inşallah hem hükümetimiz, hem Cumhurbaşkanımız hem belediyelerimiz hem de sizlerle milletimizin yanında olacağız inşallah. Bundan endişesiniz olmasın, Allah'ın yardımıyla her eksikliği gideririz. Bu mübarek günde bu sabah bizlerle beraber oldunuz, bize vakit ayırdınız, bizleri onurlandırdınız hepinize gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Seçimdeki gayretleriniz için, gerçektenfedakarca, aslanlar gibi gayretleriniz için de size çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Bu kutlu memleket için inşallah hep beraber gayret edeceğiz, hizmet üreteceğiz” şeklinde konuştu.

“Allah'ın izniyle dur durak bilmeden çalışacağız”

Konuşmasına Başkan Mahçiçek’e teşekkür ederek başlayan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ise Türkiye’nin büyüme hızının milletin kenetlenmesiyle daha da artacağına dikkat çekerek, sandıktan çıkan mesajı aldıklarını söyledi. Başkan Görgel, “2023 seçimleri bizler için bir turnusol kağıdıydı. Şunu çok net olarak söylüyorum, bu süreçte birileri bu imtihandan geçti, birileri ne yazık ki geçemedi. Birileri ne yazık ki nefsinin kurbanı oldu. Oynanan oyun çok büyük. Bugün Avrupa’nın en büyük dergilerinde Cumhurbaşkanımızın indirilmesi kapak yapıldı. Ne yazık ki bizdeki muhalefet bunlara karşı milli bir duruş sergileyemedi. Ne yazık ki 2023 Mayıs'ında yapılan seçimde kim ne derse desin ben bunu her yerde haykırarak söyleyeceğim. Bu ülkede muhalefet terörle kol kola girdi. PKK'nın yaltakçısı oldu, FETÖ'nün piyonu oldu ama Allah'a şükürler olsun. Bu millet 15 Temmuz'da nasıl dur dediyse, 2007’de kapatma davası açıklarında, 2009’da, 2011’de bizi nasıl rekor oylarla yeniden iktidar yaptıysa 2023 Mayıs'ında da Allah'ın izniyle bu memleket, özellikle bu memleketin güzel çocukları, Recep Tayyip Erdoğan'ı çakala, sırtlana, kediye, köpeğe yedirmedi. Hepinizden Allah razı olsun. Bu birlik beraberliğimiz devam ettiği sürece, tabii ki Allah'ın izniyle bizler de dur durak bilmeden çalışacağız. Çünkü şunun kıymetini bilmeliyiz. 14 Mayıs'ta AK Parti olarak bu millet bizebir mesaj verdi. Daha çok çalışmalısınız, daha çok hizmet etmelisiniz, daha çok gelip gitmelisiniz ve bizim gönlümüzü daha çok kazanmalısınız. Biz bu mesajı aldık kardeşlerim. Allah'ın izniyle bu kadrolar kadar nasıl bunun gereğini yerine getirdiyse bundan sonra da daha fazlasını yerine getirecektir” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Program, EXPO 2023 Sergi Alanı’nın gezilmesiyle son buldu.