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Başkan Mahçiçek’ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Üstün bir vazife şuuruyla sevgiyi temel alarak çocuklarımızı yetiştiren, istikbalimizin mimarı ve fedakarlığın timsali öğretmenlerimize en kalbi şükranlarımı sunarken, yarınlarımızı emanet ettiğimiz tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü gönülden kutluyorum” dedi.

Başkan Mahçiçek’ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Mahçiçek’ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Üstün bir vazife şuuruyla sevgiyi temel alarak çocuklarımızı yetiştiren, istikbalimizin mimarı ve fedakarlığın timsali öğretmenlerimize en kalbi şükranlarımı sunarken, yarınlarımızı emanet ettiğimiz tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü gönülden kutluyorum” dedi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 17:25

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, öğrencilerine rol model olan öğretmenlerin, öğrencilerinin kişiliğini, hayata ve insana bakış açısını da şekillendirdiğini vurgulayan Başkan Mahçiçek, geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye’sinin inşasında rol alacak gençlerin öğretmenlerin ellerinde şekilleneceğini belirtti.

Başka Mahçiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Üstün bir vazife şuuruyla sevgiyi temel alarak çocuklarımızı yetiştiren, istikbalimizin mimarı ve fedakarlığın timsali öğretmenlerimize en kalbi şükranlarımı sunarken, yarınlarımızı emanet ettiğimiz tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü gönülden kutluyorum. Bu vesileyle görevi başında şehit olan ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle yad ederken, emekli öğretmenlerimize Rabbim’den sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum.

Öğretmenlerimiz, öğrettiğiyle birlikte eğiten, yetiştiren, terbiye eden, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla işleyen ve açığa çıkaran kişilerdir. Bir başka ifadeyle öğretmenlerimiz, cefakarca, fedakarca gece-gündüz demeden, yavrularımızı iyiye ve güzele yönlendirmekte ve çağdaş dünyanın gerektirdiği bilgi ve donanımları çocuklarımıza aşılamaktadırlar. Bu bağlamda gelecek kuşakları yetiştiren öğretmenlerimiz, üstlendiği sorumlulukla dünyanın en ulvi görevlerinden birini ifa etmektedirler. Onlar sayesinde, milli ve manevi hasletleri yüksek ve içinde yaşadığı toplumun kültürünü özümseyen bireyler yetişecektir. Ancak bu anlayışla yetişen nesiller, ülkemizi geleceğe güvenle taşıyacak ve bizleri 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracaktır. Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, Başöğretmenimizin de söylediği gibi ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.’

Bizler de yerel yönetimler olarak görev ve sorumluluklarımız çerçevesinde öğretmenlerimizin her anında yanında olmaya, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya ve huzur ve refah içinde yaşamalarına büyük önem veriyoruz. Bu düşüncelerle, Onikişubat ilçemizde görev yapan 6 bin 750’den fazla öğretmeniz başta olmak üzere, şehrimizdeki ve ülkemizdeki tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum.”

Son Güncelleme: 23.11.2022 18:03
Anahtar Kelimeler:
Başkan Mahçiçek’ten 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
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