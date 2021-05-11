Başkan Mahçiçek’ten Ramazan Bayramı Mesajı

“Bir aylık orucumuzun ardından Ramazan Bayramına kavuştuk. Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun tüm insanlık ve Müslüman kardeşlerimiz için dualar ettik, hayırlar diledik.

Hepimizin fedakârlığı ve el birliğiyle, kurallara uymamızla üstesinden geleceğimiz pandeminin son günlerine yaklaşıyoruz.

Yardımlaşmanın, paylaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, kardeşliğimizin pekiştiği Ramazan ayında Belediyemiz, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan öncesi 7 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal yardım kolisi dağıtımını gerçekleştirdi. 2014 yılından bugüne kadar 250 bin ailemizle iftar sofralarında vatandaşlarımızla bir araya gelmişiz. Umuyorum önümüzdeki yıl iftar sofralarında yeniden bir arada oluruz.

Tüm Müslümanların Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, birlik, beraberlik ve huzur içinde bir bayram geçirmemizi temenni ediyorum.”