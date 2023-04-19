Başkan Mahçiçek’ten Ümraniye Belediyesi’ne ‘Kardeş’lik Teşekkürü

6 Şubat’taki Kahramanmaraş depremlerinin ardından kardeş belediye olan Onikişubat Belediyesi ile Ümraniye Belediyesi ortak çalışmalarına devam ediyor.

Deprem yaralarının sarılması amacıyla ilk günden bu yana takdire şayan bir şekilde Kahramanmaraş halkının yanında olan Üsküdar Belediyesi, kurduğu konteyner kentte 3 binden fazla depremzedenin barınma ihtiyacını karşılıyor.

Bu kapsamda Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ümraniye Belediyesi’nin depremin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü’nde kurduğu ve Ümraniye BelediyesiOnikişubat Yaşam Merkezi adını verdiği konteyner kenti ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Mahçiçek, talepleri dinledi.

Yıldırım ve Türkmen’i Başkan Mahçiçek karşıladı

Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek karşıladı.

Ümraniye BelediyesiOnikişubat Yaşam Merkezi’ni gezerek Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’dan bilgi alan Başkan Mahçiçek, incelemelerde bulundu.

Burada konuşan Başkan Mahçiçek,Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a depremzedeler için yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, “6 Şubat'taki deprem afetimizin hemen akabinde AK Partimiz, bir kısım belediyelerimizi Kahramanmaraş'taki belediyelerimizle kardeş yaptı. Bizim de kardeş belediyemiz olan Ümraniye Belediyemiz, Gaziosmanpaşa Belediyemiz süratle hareket ettiler. Afetzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması en azından birtakım sıkıntılarının giderilmesi, dertlerine çare olması bakımından böyle gördüğünüz gibi çok güzel konteyner kentler inşa ettiler. Kendileri de gerçekten bizimle beraber nöbet tutuyorlar, buralarda hizmet götürmek için. Çalışma arkadaşlarına ve kendilerine çok teşekkür ediyorum”ifadelerini kullandı.

Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, daha sonra çocuklara dağıtılacak olan bisikletlerin bulunduğu çadıra geçti.

Çocuklar, hediye bisikletlerle çifte bayram yaparken, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a teşekkür etti.