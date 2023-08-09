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Başkan Okay Esnafla Bir Araya Geldi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Uzunoluk caddesi esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Başkan Okay, deprem sonrası yapılan çalışmaları anlatarak, iletilen sorunların da bir bir çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Başkan Okay Esnafla Bir Araya Geldi

Başkan Okay Esnafla Bir Araya Geldi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Uzunoluk caddesi esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Başkan Okay, deprem sonrası yapılan çalışmaları anlatarak, iletilen sorunların da bir bir çözüme kavuşturulacağını söyledi.

09 Ağustos 2023 Çarşamba 16:59

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Uzunoluk caddesinde bulunan esnaflarla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dileyen Başkan Okay, çözümü noktasında yapılması gerekenleri anlattı. Şehrin büyük bir felaket yaşadığının altını çizen Başkan Okay, birlik ve beraberlik içerisinde toparlanma sürecinin devam ettiğini söyledi.


Devletin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını anlatan Başkan Okay, bu süreçte milletin de sabırla yapılan çalışmalara destek olması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Okay, esnaf ile yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Yaşamış olduğumuz büyük felaketin ardından yaraları sarma adına var gücümüzle, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu büyük felaketin her açıdan çok büyük etkileri oldu. Bu etkilerin sonuçlarını gerektiği şekilde analiz ederek çözümü noktasında hızla çalışmalara başladık. Devletimiz bu noktada üzerine düşeni yaparak hızlı bir şekilde konut ve iş yeri yapımına başladı. Geçici barınma alanları ve çarşılar esnafımıza ve vatandaşımıza nefes aldırdı. Bu noktada eksikler ola bilir. Bunların telafisi için de var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.”

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Başkan Okay Esnafla Bir Araya Geldi
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