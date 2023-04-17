Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt ve Üstyapısını Tamamlıyor
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt...
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar Sürüyor!
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar...
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda bir araya geldi
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda...
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt...
Başkan Güngör ve Bakan Soylu, Vatandaşlarla İftar Yaptı
Başkan Güngör ve Bakan Soylu,...

Başkan Okay, Kapalı Çarşı Esnafını Ziyaret Etti

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek hasbihal etti. Başkan Okay, esnafın gayretiyle ekonomi çarkının yeniden dönmeye başladığının altını çizdi.

Başkan Okay, Kapalı Çarşı Esnafını Ziyaret Etti

Başkan Okay, Kapalı Çarşı Esnafını Ziyaret Etti

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek hasbihal etti. Başkan Okay, esnafın gayretiyle ekonomi çarkının yeniden dönmeye başladığının altını çizdi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 11:10

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday’ı Hasan Gezginç ile birlikte Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.

Esnafın moralinin yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Okay, ziyareti sonrasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Şehrimizin en önemli ticaret merkezlerinden olan Kapalı Çarşı’da ekonomi çarkları hızlı bir şekilde dönmeye başladı. Burada esnafımızın gayreti bizleri de çok memnun etti. İş yeri zarar gören esnaflarımıza Atatürk Meydanı’nda konteyner çarşı oluşturuldu. İş yeri iyi durumda olan esnafımızda kısa sürede kepenklerini açtı ve vatandaşlarımıza hizmete başladı. Bu büyük felaketin ardından şehrimizin canlanması, yeniden ayağa kalkması için hepimize büyük görev düşüyor. Kapalı Çarşı esnafımızda bu noktada üzerlerine düşeni yapıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Bizler de onların her zaman yanındayız ve destekçileriyiz.”

Anahtar Kelimeler:
Başkan OkayKapalı Çarşı Esnafını Ziyaret Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Mahçiçek’ten Kadir Gecesi Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Kadir Gecesi Mesajı
Başkan Mahçiçek Ilıca’da gönüllere dokundu
Başkan Mahçiçek Ilıca’da gönüllere dokundu
KMTSO Başkanı Buluntu’dan Kadir Gecesi Mesajı
KMTSO Başkanı Buluntu’dan Kadir Gecesi Mesajı
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt ve Üstyapısını Tamamlıyor
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt ve Üstyapısını Tamamlıyor
Başkan Güngör;“Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldırıyoruz”
Başkan Güngör;“Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldırıyoruz”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber