Başkan Okay ‘Millet İradesi Tecelli Etti’

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu değerlendiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilen destekten dolayı seçmene teşekkür etti. Seçimlerin büyük bir demokrasi şöleni çerçevesinde geçtiğini hatırlatan Başkan Okay, seçimin kazananın Türkiye olduğunu söyledi.

Başkan Okay, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her dönem büyüyen, her konuda dünyada söz sahibi olan ve mazlumların yanında duran güçlü bir ülke olduk. Bu istikrarın sürmesi, milletimizin refahı, huzuru için, dünya mazlumlarının umudu olmak için çıktığımız bu yolda millet iradesi Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana irade göstermiştir. Türkiye Yüzyılı sloganı ile çıkılan bu yolda, büyük bir demokrasi örneği ortaya koyduk. Milletimiz huzur ve güven içerisinde oylarını kullandı. Sandığa gösterilen ilgi, demokrasimizin bir yansımasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği üzere, bu seçimin tek bir kazananı vardır o da milletimizdir. Bu sonuç ile birlikte Türkiye’nin istikrarı sürecek, büyümesi devam edecek ve daha güçlü olacağız.”

DULKADİROĞLU YİNE REKOR KIRDI

İlçesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a rekor oyla destek olduğunu hatırlatan Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Her seçim olduğu gibi, Dulkadiroğlu ilçemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a rekor oyla destek olmuştur. İlk turda yüzde 79.90 oy oranı ile destek olan Dulkadiroğlu, ikinci turda yüzde 83.44 oy oranıyla desteğini sürdürmüştür. Ben bu anlamlı destek için vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her dönem olduğu gibi bu dönemde ülkemizin refahı ve huzuru konusunda vatandaşlarımız büyük bir feraset örneği göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz demeden vatandaşlarımız için çalışmayı sürdüreceğiz.”