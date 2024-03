Başkan Okay projelerini açıkladı!

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeni dönemde Dulkadiroğlu’nun her açıdan büyük kazanımlar elde edeceğini ifade etti. İmar konusunun altını çizen Başkan Okay, sosyal ve kültürel yatırımların devam edeceğini söyledi. Gençlere yeni müjdelerinin olduğunu aktaran Başkan Okay, gençlik merkezleri, spor tesisleri ve sosyal alanlar ile ilgili çalışmalarının olduğunu belirtti.

Başkan Okay, projelerini şu satır başları altında sürdürdü:

ALIÇSEKİSİ İMARA AÇILIYOR



“2013 yılında ilk imar planı yapılan Alıçsekisi bölgesinin planı kuzey çevre yoluna bağlı olarak iki sefer tadilat görmüştür.Kuzey çevre yolunun karayolları tarafından onaylanması ile birlikte alıç sekisi imar planı son halini almıştır.Bu planın 1/1000 planları hızla onaylanarak imar uygulaması bitirilecektir.”

DOĞU GELİŞİM PLANI

“Bağ bölgesi diye bildiğimiz bölgede imar planı çalışmaları başlamıştır.Şu anda 1/5000 aşamasındadır. Bu bölgenin imarı hızla tamamlanarak bu bölge disiplin altına alınacak ve şehrimizde herkesin özlemini duyduğu 2 katlı villa yapılaşmasının önü açılacaktır.Bu bölge yaklaşık 20 milyon m2’dir.Özellikle Necip Fazıl Şehir Hastanesi civarında ilk örneğini yaptığımız örnek imar uygulaması ile iki katlı projeler desteklenecektir.Koruma amaçlı imar planı yapılacak. Alan büyüklüğü gözden geçirilecek. Koruma amaçlı imar planı yapılırken yerinde sergilemenin önü açılacak.”



GERMANİCİA ANTİK KENTİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK



“Dulkadiroğlu, tarihi zenginlikleriyle geleceğe ışık tutuyor. Bu zenginliklerimizi gün yüzüne çıkarma konusunda kararlıyız. Özellikle Germenicia konusunda bu güne kadar yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu görmekteyiz. Bununla alakalı bir yöntem değişikliğine ihtiyacımız var. Bu hususların takipçisi olacağız ve Germenicia’nın gün yüzüne çıkması için elimizden geleni yapacağız.”

YERİNDE DÖNÜŞÜM OFİSİ

“Depremden sonra başlayan yeniden yapılanma sürecinde Dulkadiroğlu ilçemizin yerinde dönüşmesine dair fikirlerimizi ısrarla her platformda söylemiştik.Temmuz ayında çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının yerinde dönüşüm modelini açıklamasıyla beraber. Belediye bünyesinde yerinde dönüşüm ofisi kurduk.Bu kapsamda başta Doğukentmahallesi, Güneşevler mahallesi, Güneşli Kocabaş sitesi, İsadivanlımahallesi olmak üzere bir çok bölge de yerinde dönüşüm modeli üzerine çalışmalar yaptık. Bu kapsam da Doğukent mahallesinde kurduğumuz ofiste vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmek suretiyle 3200 bağımsız bölümün %70 imden ön onay alınmıştır.Bu ön onay neticesinde bir bölgede imalata yönelik çalışmaya başlanmış olup buradan da 927 daire içinde 804 kesin sözleşme imzalanmıştır.Akabinde alan rezerv alan ilan edilerek TOKİ ye devredilmiştir.Belediyemiz yerinde dönüşüme öncülük etmeye devam etmektedir.İlçemizde rezerv alan ilan edilen bölgeler.”

KENTSEL DÖNÜŞÜM

“Dulkadiroğlu Belediyesi kentsel dönüşüm strateji belgesini ilk onaylatan belediyedir.2021ilçemiz sınırlarında deprem de yıkım gören mahalleler bakanlığımız öncülüğünde rezerv alan ilan edilmek suretiyle ayağa kaldırılacaktır.Rezerv alan dışında kalan eski mahallerde kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılacaktır.”

ANA ARTERLER YENİLECEK

“Özellikle sanayi üst bölgesinden başlayarak imar uygulaması biten alanlardaki yolların bir an önce açılması çalışmalar başlayacak. Necip fazıl hastanesi civarı. Külliye üst civarı. Kırsal mahallelerde yeni yol açılması ve mevcut yolların standartlarının artırılması. İlçenin ana arterini imar planına uygun hale getirilecek (örnek : Vezir Hoca bulvar başlangıcı) Vezir hoca bulvarı büyük şehir belediyesi ile birlikte prestij cadde haline getirilecek.”

YENİ YAPILACAK YEŞİL ALANLAR

Şehrin tepeden gören bir noktaya doğal yaşam parkı gibi günübirlik ziyaretçileri ağırlayacak. İçerisinde seyir kulesi, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, piknik alanı olanı yeni bir orman içi mesire alanı projemiz devam ediyor yakında tanıtımı yapılacak. Halk arasında Hopuriçmesi olarak bilinen Şerefoğlu acı suyunun etrafı rekreasyon alanı olarak düzenlenecek buraya mesire alanı çamur banyosu için korunaklı alanlar yapılacak.”

TARİHİ YAPILARIN DÖNÜŞÜMÜ

“Bilindiği üzere belediyemiz kurulduğu günden bu yana tarihi mekanlardan elini çekmemişti.Kamulaştırarak restorasyonunu yapıp fonksiyon verdiğimiz 4 konağımızın dışında vatandaşlara ait 25 adet konak Bakanlık kaynakları ile vatandaş adına restorasyonu yapılıp teslim edilmişti.Bunlardan 3 tanesi deprem de ağar hasar görmüş 4 tanesi de orta hasarlı olarak kalmıştır.Diğerleri hafif hasarlıdır.Depremden sonra yapılan işlemler; 120 adet yapı için Kültür Bakanlığına başvuru bunların projeleri bitmek üzere Bu yaz imalata başlanacak.Tarihi mekanlarda ki sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız devam edecek.”

SOKAK İYİLEŞTİRME PROJESİ

“Bahtiyar Yokuşu ve kurtuluş mahallesinde daha önceden başlatmış olduğumuz sokak yenileme çalışmaları depremde zarar gören kısımlardan başlamak üzere genişleyerek devam edecek. Bu alanlarda Kültür Turizm bakanlığımız ile beraber çalışmaktayız. Bu bölgede 29 adet yapı için bakanlıktan bütçe tahsisi yapılması sağlanmıştır.”

TEMATİK MÜZE

“Şimdiye kadar şehrimize 4 adet tematik müze kazandırmıştık.Turizm alt yapısını geliştirmek için tematik müzelerimizin sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecektir.”

DİJİTAL KÜTÜPHANE

“Kahramanmaraş küllerinden doğuyor.2019 yılında başlamış olduğumuz Kahramanmaraş ile ilgili tüm kaynakların taranarak veya temin edilerek bir merkezde toplanması işlemi belli bir noktaya gelmiştir ve web ortamında yayınlanmaya hazırdır.Bu çalışmayı Yaşar Alparslan hocamızın himayesinde başlatıp bu noktaya getirmiştik.Bu merkezimiz Yaşar Alparslan Dijital Kütüphane olarak hizmete açılacaktır.”

GENÇLİK MERKEZLERİ



“İçerisi adeta gençlerle dolup taşan iki adet gençlik merkezini ilçemize kazandırmıştık. Buradan aldığımız özgüvenle gençlerimize yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Yeni dönemde iki adet daha gençlik merkezi yaparak anahtarını gençlere teslim edeceğiz. ”

DÜĞÜN SALONU

“Evlenecek çiftlerimizin mutlu günlerine yanlarında olmak amacıyla uygun şartlarda düğün yapabilecekleri bir mekân oluşturacağız.”

HALI SAHA

Göreve geldiğimiz günden bu yana bölgemize 8 adet halı saha yaptık. Yeni dönemde kırsal ve şehir merkezine toplamda 10 adet halı saha yapacağız.”





YAŞLI DİNLENME KONAĞI

“Yaşlılarımızın ve emeklilerimizin rahat edebileceği birlikte vakit geçirebileceği mekanlar oluşturacağız.İçerisinde kütüphane, çay salonu, berber, fatura ödeme merkezi bulunacak”

MAHALLE KONAĞI VE 4-6 YAŞ KUR AN KURSU

“2019 Yılında Kahramanmaraş’ın ilk 4-6 yaş kur an kursunu Divanlımahallemizde, Dulkadiroğlu Belediyesi olarak biz açmıştık. Şimdide içerisinde 4-6 yaş kur an kursu olan bir mahalle konağı yapacağız.Bu tesis içerisinde kütüphane ve etüt salonu da barındıracak.”

HANIM KONAĞI

“İçerisinde okuma salonu kafe ve atölyeler bulunan bir konak hanımlara tahsis edilecek.”

SOSYAL TESİSLER

“Bu güne kadar kırsal mahallelerde 35 adet sosyal tesis yaptık. Yeni dönem planlamamızda şehir merkezinde ve kırsalda 10 adet daha sosyal tesis yapacağız. Bu tesislerin deprem sürecinde sığınma ve barınma merkezi haline geldiğini gördük.Kamunun gücünü ve varlığını her mahallede hissettiren bu tesislerimize 10 adet daha ekleyeceğiz.”

PAZAR YERLERİ

“Bu güne kadar ilçemizde 4 adet Pazar yerimizi kapalı hale getirerek standardını yükselttik. Yeni dönemde de Pazar yerlerimizin standardını yükseltme adına çalışmalarımız olacak.”

OTO GALERİCİLER SİTESİ

“Şehrin tamamına hizmet edebilecek kapasitede bir galericiler sitesi yapılacak. İçerisinde galerici esnafının dışında esnafa ve vatandaş a hizmet verecek çarşılar olacak. Banka, Noter, kafeterya, ekspertiz, bakım istasyonları, cafe, cami, yönetim merkezi ve muhtelif işyerleri olacak.”

AFET YÖNETİMİ OLUŞTURULACAK

“Asrın felaketini en acı şekilde yaşadık. Bu büyük felakette gördük ki dışarıdan gelen yardımlar çok önemliydi. Bu hususta bir çalışma yaparak hem şehrimizde, hem de farklı illerde olabilecek Afetlerde bizlerde yardıma koşacağız. Bunun için önemli bir hazırlığımız olacak. İçerisinde mobil mutfak, mobil çamaşırhane, iletişim ve koordinasyon merkezi yer alacak.”