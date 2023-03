Başkan Okay, Vatandaşlarla İftar Sofrasında Buluştu

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Çakar’ın da katıldığı iftar programı, Elmalar mahallesi sosyal tesisinde gerçekleşti. İftar sonrası bir konuşma yapan Belediye Başkanı Necati Okay, her zorluğun birlik ve beraberlikle çözüleceğini hatırlattı. Ramazan ayının bereketiyle yoğun bir çalışma yaptıklarının altını çizen Başkan Okay, iftar sofraları kurduklarını hatırlatarak bu sofralarda vatandaşlarla bir araya gelmeyi önemsediklerini söyledi.

Başkan Okay, konuşmasında şunları söyledi: “Dünyanın görmüş olduğu en büyük afetlerden birini yaşadık. Bu afet sonrasında gördük ki milletimizin birlik ve beraberliği hiçbir şartta ve koşulda bozulmuyor. Bu birlik ve beraberlik bizleri yeniden güzel günlere taşıyacak. Devletimiz vatandaşlarımızın huzuru, güveni ve mutluluğu için gereken her şeyi yapmaktadır. Bizlerde gece gündüz çalışıyor ve çalışmaya devam edeceğiz.”

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’te bir selamlama konuşması yaparak şunları söyledi: “Bu büyük afette hem maddi hem de manevi birçok kayıp yaşadık. Devletimizin gücü, sizlerin inancı ve sabrıyla tüm sorunları aşacağız. Devletimiz gereken her şeyi en ince ayrıntısıyla düşünerek yapıyor. Bu konuda içiniz rahat olsun. Rabbim hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin, kalanlarına sabırlar versin. Bizler her zaman sizlerin yanındayız.”