Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun İftar Sofrasına Misafir Olmaya Devam Ediyor!
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun...
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş’ta Mahallelerde Düzenlenecek Faaliyetler Görüşüldü
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor
Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor

Başkan Okay, Vatandaşlarla İftar Sofrasında Buluştu

Dulkadiroğlu Belediyesi, Elmalar mahallesinde iftar programı düzenledi. Vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya gelen Belediye Başkanı Necati Okay, tüm sorunların çözüleceğini, hayatın yeniden normale döneceğini söyledi.

Başkan Okay, Vatandaşlarla İftar Sofrasında Buluştu

Başkan Okay, Vatandaşlarla İftar Sofrasında Buluştu

Dulkadiroğlu Belediyesi, Elmalar mahallesinde iftar programı düzenledi. Vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya gelen Belediye Başkanı Necati Okay, tüm sorunların çözüleceğini, hayatın yeniden normale döneceğini söyledi.

29 Mart 2023 Çarşamba 13:08

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Çakar’ın da katıldığı iftar programı, Elmalar mahallesi sosyal tesisinde gerçekleşti. İftar sonrası bir konuşma yapan Belediye Başkanı Necati Okay, her zorluğun birlik ve beraberlikle çözüleceğini hatırlattı. Ramazan ayının bereketiyle yoğun bir çalışma yaptıklarının altını çizen Başkan Okay, iftar sofraları kurduklarını hatırlatarak bu sofralarda vatandaşlarla bir araya gelmeyi önemsediklerini söyledi.

Başkan Okay, konuşmasında şunları söyledi: “Dünyanın görmüş olduğu en büyük afetlerden birini yaşadık. Bu afet sonrasında gördük ki milletimizin birlik ve beraberliği hiçbir şartta ve koşulda bozulmuyor. Bu birlik ve beraberlik bizleri yeniden güzel günlere taşıyacak. Devletimiz vatandaşlarımızın huzuru, güveni ve mutluluğu için gereken her şeyi yapmaktadır. Bizlerde gece gündüz çalışıyor ve çalışmaya devam edeceğiz.”

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’te bir selamlama konuşması yaparak şunları söyledi: “Bu büyük afette hem maddi hem de manevi birçok kayıp yaşadık. Devletimizin gücü, sizlerin inancı ve sabrıyla tüm sorunları aşacağız. Devletimiz gereken her şeyi en ince ayrıntısıyla düşünerek yapıyor. Bu konuda içiniz rahat olsun. Rabbim hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin, kalanlarına sabırlar versin. Bizler her zaman sizlerin yanındayız.”

 

Anahtar Kelimeler:
Başkan OkayVatandaşlarla İftar Sofrasında Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sefer Aycan, “İşsiz kalan depremzedeler işsizlik ödeneğinden yararlanmalıdır”
Sefer Aycan, “İşsiz kalan depremzedeler işsizlik ödeneğinden yararlanmalıdır”
Başkan Güngör; “24 konteyner çarşı esnafa teslim edildi”
Başkan Güngör; “24 konteyner çarşı esnafa teslim edildi”
Başkan Güngör Egemenlik Mahallesi’nde Vatandaşlarla Oruç Açtı
Başkan Güngör Egemenlik Mahallesi’nde Vatandaşlarla Oruç Açtı
Başkan Güngör; “Toki afet konutları’nda çalışmalar devam ediyor”
Başkan Güngör; “Toki afet konutları’nda çalışmalar devam ediyor”
Dulkadiroğlu’ndan Çocuklara Moral Çadırı
Dulkadiroğlu’ndan Çocuklara Moral Çadırı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber