Başkan Okay’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Okay, 15 Temmuz ruhunun canlı olduğuna dikkat çekti.

Bu ruhun birleştiriciliğini asrın felaketinde gördüklerini aktaran Başkan Okay, bu büyük felakette milletin bir ve beraber olduğuna dikkat çekti.

Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Vatanımızı bölmek, milletimizi parçalamak ve ülkemizde kardeşkanı akıtmak isteyenlere milletimiz 15 Temmuz´da gerekli dersi vermiştir. Bu vatanın ve milletin üzerinde hain planlar yapanlara, 15 Temmuz günü milletimiz büyük bir ders vermiştir. Bu öyle bir mücadeledir ki asırlar sonra dahi hatırlanacaktır. Tarihimizden aldığımız güçle, şehitlerimizin emaneti olan bu topraklarda, aynı inanç ve vatan sevdasıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin bu konuda ortaya koyduğu azim ve gayret asrın felaketinde tecelli etmiştir. 15 Temmuz günü olduğu gibi, tüm gönüller birleşmiş, tüm kalpler birlikte atmış, millet olarak, devlet olarak bir ve beraber olunmuştu. Bundan sonraki süreçte aynı şekilde bir ve beraber olmayı sürdüreceğiz. Geleceğimizi, iyinin ve doğrunun yolunda olan gençlerle inşa edeceğiz. Biz birliğin gücüne inanıyor, yüreklerimizin bu vatan uğruna asırlardır aynı duygularla çarptığını biliyoruz. Tüm fertleriyle tek yürek olan milletimiz şüphesiz ki Türkiye’nin gücünü geleceğe ulaştıracaktır. 15 Temmuz bir demokrasi zaferidir. Bu vesileyle, bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna mücadele veren 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”