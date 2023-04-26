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Başkan Okay’dan Esnaf Ziyareti

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçesinde bulunan esnafları ziyaret ederek hasbihal etti. Esnafla sohbet eden Başkan Okay, “Esnafımızın ticari hayatı yeniden canlandı, bu toparlanma süreci hızla devam edecek ve esnafımız daha iyi olacak” dedi.

Başkan Okay’dan Esnaf Ziyareti

Başkan Okay’dan Esnaf Ziyareti

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçesinde bulunan esnafları ziyaret ederek hasbihal etti. Esnafla sohbet eden Başkan Okay, “Esnafımızın ticari hayatı yeniden canlandı, bu toparlanma süreci hızla devam edecek ve esnafımız daha iyi olacak” dedi.

26 Nisan 2023 Çarşamba 18:11

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bölgesinde bulunan esnafı ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Sarayaltı caddesinde bulunan esnafı ziyaret eden Başkan Okay, ticari hayatın kısa sürede yeniden başladığının altını çizdi. Şehrin yeniden ayağa kalkmasında esnafa büyük görev düştüğünü aktaran Başkan Okay, ziyareti sonrasında yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Asrın felaketinin ardından şehrimizi toparlama ve yeniden ayağa kaldırma adına birçok çalışma yapılmaktadır. Burada en büyük görev de şehrimizin esnaflarına düşmektedir. Onların ticari hayatlarını sürdürmeleri, şehrimiz ekonomisi için çok önemlidir. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kolay ulaşabilmeleri adına da olmazsa olmazdır. Bu bakımdan esnafımızın kalkınması ve ticaretini sürdürmesi son derece önemlidir. Bu noktada bizlerde üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Esnafımızın her şartta ve koşulda yanındayız.”

Son Güncelleme: 26.04.2023 18:53
Anahtar Kelimeler:
Başkan Okay’dan Esnaf Ziyareti
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