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Başkan Okumuş; ressam hayalini tuale, başkan hayalini şehre aktarıyor!

Türkoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen 5.Ulusal Sanat Çalıştay öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile devam ediyor.

Başkan Okumuş; ressam hayalini tuale, başkan hayalini şehre aktarıyor!

Başkan Okumuş; ressam hayalini tuale, başkan hayalini şehre aktarıyor!

Türkoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen 5.Ulusal Sanat Çalıştay öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile devam ediyor.

27 Ekim 2022 Perşembe 11:15

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş ve Türkoğlu’nu anlatan eserlerin yapılması üzerine düzenlediği “5. Ulusal Sanat Çalıştayı Programı” kapsamında ressamların yapımına devam ettikleri resimleri yerinde inceledi.

Türkoğlu Millet Meydanında çalışmalarına devam eden ressamların eserlerini tek tek inceleyen Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a sanatçılar; Sanata ve sanatçıya verdiği değerden dolayı teşekkür ederek, hayata geçirdiği projelerin tüm Türkiye’ye örnek olduğuna dikkat çektiler.

Sanata, eğitime, çocuklarımıza ve gençlerimize yapılan her eserle gurur duyuyoruz diyen Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; “Ressamlarımız, Gavur Gölünü, Değirmeni, Türkoğlu’nun çehresini, tabiatını, Maraş Filini ve bir çok güzellikleri burada çalışacaklar ve belediyemize hediye edecekler. Daha önceki yaptığımız çalışmalarda belediyemizin ve kamu kurumlarımızın duvarlarını süslüyor, harika ressamlar geldi. Tabi bu meydanda yapmamızdaki gaye halkımızın buraya gelerek resim sanatını görmeleri, ressamlarımızla tanışmaları, öğrencilerimizin okullarla beraber yürüttüğümüz bir proje aynı zamanda, öğrencilerimizin buraya gelerek yeteneklerini tespit etmek ortaya çıkarmak, içlerinden yetenekli yeni yeni ressamlar çıkarmaktır, gayemiz. Hayırlı olsun ilçemize. Ressamlarımıza da Türkoğlu ilçemize tekrar hoş geldiniz diyorum.

Tabi bizim sanat danışmanı aynı zamanda, bu sanat çalıştaylarında da bize büyük yardım eden ressam çok değerli Akif Orçan Hocama da teşekkür ediyorum.

5. Ulusal Sanat Çalıştayı, 28 Ekim Cuma günü saat 10.00’da, Türkoğlu Millet Meydanında sergilenecektir.” Dedi.

Türkoğlu Millet Meydanında çalışmalarına devam eden ressamların eserlerini tek tek inceleyen Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a sanatçılar; Sanata ve sanatçıya verdiği değerden dolayı teşekkür ederek, hayata geçirdiği projelerin tüm Türkiye’ye örnek olduğuna dikkat çektiler.

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Başkan Okumuş; Ressam Hayalini TualeBaşkan Hayalini şehre Aktarıyor!
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