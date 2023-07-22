Başsavcı Çelik’ten veda ziyareti!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik’i makamında ağırladı. Başsavcı Sedat Çelik’e yeni görev yerinde muvaffakiyetler dileyen Başkan Güngör, “Kardeş şehrimiz Trabzon’a Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Sayın Sedat Çelik’i misafir ettik. Nazik ziyaretleri ve görev süresince şehrimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Sayın Çelik’e teşekkür ediyor, yeni görev yerinde muvaffakiyetler diliyorum” dedi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik de misafirperverlikleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.