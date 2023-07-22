Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsmet Karaokur Bulvarı Büyükşehir’le Yenileniyor
İsmet Karaokur Bulvarı Büyükşehir’le Yenileniyor
Türkoğlu’nda İstiklal Caddesi Yenilendi!
Türkoğlu’nda İstiklal Caddesi Yenilendi!
Okay’dan Hicri Yılbaşı Mesajı
Okay’dan Hicri Yılbaşı Mesajı
Evelahir’in Yeni Sayısı Okurlarla Buluştu
Evelahir’in Yeni Sayısı Okurlarla Buluştu
SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi!
SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi...

Başsavcı Çelik’ten veda ziyareti!

Trabzon’a Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik’i misafir eden Başkan Hayrettin Güngör, Çelik’e yeni görev yerinde muvaffakiyetler diledi.

Başsavcı Çelik’ten veda ziyareti!

Başsavcı Çelik’ten veda ziyareti!

Trabzon’a Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik’i misafir eden Başkan Hayrettin Güngör, Çelik’e yeni görev yerinde muvaffakiyetler diledi.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 18:12

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik’i makamında ağırladı. Başsavcı Sedat Çelik’e yeni görev yerinde muvaffakiyetler dileyen Başkan Güngör, “Kardeş şehrimiz Trabzon’a Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Sayın Sedat Çelik’i misafir ettik. Nazik ziyaretleri ve görev süresince şehrimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Sayın Çelik’e teşekkür ediyor, yeni görev yerinde muvaffakiyetler diliyorum” dedi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik de misafirperverlikleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Başsavcı Çelik’ten Veda Ziyareti!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmet Karaokur Bulvarı Büyükşehir’le Yenileniyor
İsmet Karaokur Bulvarı Büyükşehir’le Yenileniyor
Gözyaşı Yetmez
Gözyaşı Yetmez
Şahin Balcıoğlu, “Ta bilmem nerede ki TOKİ'ye ne Maraşlı gider ne de TOKİ'deki Maraşlı şehre gelir”
Şahin Balcıoğlu, “Ta bilmem nerede ki TOKİ'ye ne Maraşlı gider ne de TOKİ'deki Maraşlı şehre gelir”
Benzine zam geliyor!
Benzine zam geliyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir’den Tozlanmaya Karşı Sulama Desteği
Kahramanmaraş Büyükşehir’den Tozlanmaya Karşı Sulama Desteği

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber