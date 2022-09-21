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Binevler Cadde Yenileme Projesi’nde Altyapı Tamamlanıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Onikişubat Binevler bölgesinde başlattığı Cadde Yenileme Projesi’nde altyapı imalatlarının sonuna gelindi. Üstyapıda ise 10 farklı ekip çalışmalarını sürdürüyor. 100 Milyon TL’lik yatırımın gerçekleştirildiği güzergah, yeni yürüyüş ve bisiklet yolları, şehir mobilyaları ve aydınlatmalarıyla şehrin en modern arteri olacak.

Binevler Cadde Yenileme Projesi’nde Altyapı Tamamlanıyor

Binevler Cadde Yenileme Projesi’nde Altyapı Tamamlanıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Onikişubat Binevler bölgesinde başlattığı Cadde Yenileme Projesi’nde altyapı imalatlarının sonuna gelindi. Üstyapıda ise 10 farklı ekip çalışmalarını sürdürüyor. 100 Milyon TL’lik yatırımın gerçekleştirildiği güzergah, yeni yürüyüş ve bisiklet yolları, şehir mobilyaları ve aydınlatmalarıyla şehrin en modern arteri olacak.

21 Eylül 2022 Çarşamba 16:51

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Onikişubat ilçesinin en işlek arterlerini kapsayan Binevler Caddesi Yenileme Projesi’nde çalışmalar hızla devam ediyor. Alparslan Türkeş Bulvarı, Başkonuş Caddesi, Bediüzzaman Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Barbaros Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Hanefi Mahçiçek Bulvarı, Şehit Polis Ali Mülazımoğlu Caddesi ve Gazi Osman Paşa Bulvarı’nı kapsayan proje kapsamında öncelikle bölgedeki eski ve yetersiz altyapı yenileniyor ardından da imalatların tamamlandığı kısımlarda yeni yürüyüş ve yaya yolları inşa ediliyor.

27 Kilometrelik Yeni Altyapı

Bölgedeki arterlerde KASKİ ekipleri tarafından sürdürülen altyapı çalışmalarında önemli aşama kat edildi. İçmesuyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyen, arteri yağmursuyu hattı ile buluşturan ekipler 27 kilometrelik imalatta sona geldi. KASKİ’den yapılan açıklamada, bölgedeki eski ve yetersiz hatların yenilendiği ve altyapı çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağı bilgisi paylaşıldı. İnşa edilen yeni içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları ile bölgenin uzun yıllar altyapı sorunu yaşamayacağı ifade edildi.

Üstyapı Çalışmaları Hız Kazandı

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde ise Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce başlatılan üstyapı imalatları da hızlı bir şekilde ilerliyor. 10 farklı noktada konumlanan ekipler tarafından bölgede 80 bin metrekare yürüyüş yolu, 4 kilometrelik kauçuk zemin yürüyüş yolu, 4 kilometrelik bisiklet yolu imalatı sürüyor. Yaklaşık 100 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçen proje ile sağlam altyapıya kavuşan bölge, yürüyüş ve bisiklet yolları, şehir mobilyaları, aydınlatması ve kavşak düzenlemeleriyle şehrin en modern arteri olacak.

Son Güncelleme: 21.09.2022 18:05
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Binevler Cadde Yenileme Projesi’nde Altyapı Tamamlanıyor
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