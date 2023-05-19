Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Yeniden Faaliyete Başlıyor

Hayata geçirdiği yatırım ve hizmetlerle Onikişubat ilçesinin yaşam standartlarını her geçen gün daha da yukarılara çıkaran Onikişubat Belediyesi, ‘Model ve Modern Onikişubat’ hedefiyle bisiklet ve yürüyüş severleri de unutmayarak, 2017 yılında gidiş-gelişli 18 kilometrelik Türkiye’nin kesintisiz en uzun mesafeli Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nu kente kazandırmıştı.

Vatandaşların hafta sonları ve tatillerini değerlendirmesinin yanı sıra sağlıklı yaşam hedefleri çerçevesinde zinde kalarak, ailece spor yapmalarına ve gelecek nesillerinde sporla iç içe olmalarına imkan sağlayan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, açıldığı günden bu yana hem kent halkının hem de çevre illerden gelen vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLU DA DEPREMZEDE VATANDAŞLARA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

‘Asrın felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren 18 tesisinde 12 bin 500’den fazla vatandaşa ev sahipliği yapan Onikişubat Belediyesi, Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nu da depremzedelerin barınması için seferber etmişti.

Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nda gerek konteyner gerek çadır gerekse de binalarda ikamet eden vatandaşların geçici ve kalıcı konutlarına yerleşmesiyle birlikte tadilat ve bakım-onarım çalışmaları başladı.

Depremde büyük bir hasar almayan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’ndaki tesisler, çalışmaların ardından yeniden vatandaşların hizmetine sunuluyor. 7’den 70’e herkesin sağlıklı yaşam için güvenli bir şekilde bisiklet sürebildiği tesis, deprem öncesinde olduğu gibi çocukların sesleriyle şenlenecek, büyükler için de yaz aylarında farklı bir sosyal alan görevi görecek.

HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDİYOR

Muhteşem manzarası eşliğinde kafeteryasında güne kahvaltı ile başlayan ziyaretçiler, hem spor yapıp hem de eğlenceli zaman geçiriyor. Bisikletlerin yanı sıra konseptli oyun parkuru da çocuk ve ailelerin beğenisini kazanıyor.

Farklı tasarım bisiklet modelleriyle merak uyandıran Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, her yaştan insana hitap ediyor. Gruplara yönelik bisiklet modellerinin bulunduğu tesiste vatandaşlar eğlenceli dakikalar yaşarken, günün stresini de atıyor. Tesiste bisiklet yolu haricinde yine kesintisiz yürüyüş yolu da yerini alıyor. İki ayrı banttan oluşan yolda vatandaşlar bir yandan rahat bir şekilde bisiklete binebilirken, diğer yandan doğa ile iç içe yürüyüş yapabiliyor. Kahramanmaraş’a ve bölgesine değer katan proje aynı zamanda vatandaşları sportif faaliyetlere de yönlendirerek, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekiyor.

ÇEŞİT ÇEŞİT BİSİKLET VATANDAŞLARI BEKLİYOR

Bisiklet ve Yürüyüş Yolu’nun filosunda klasik bisikletlerin yanı sıra velomobil, üçlü akülü bisiklet, pusetli bisiklet, tandem bisiklet ve yatay bisiklet gibi birçok çeşit bisiklet yer alıyor. Tesis, parkur uzunluğuyla Türkiye’de en’lerden olmasının yanı sıra bisiklet sayılarıyla da dikkat çekiyor. Aynı anda bin kişinin bisiklet sürmesine, 2 bin kişinin de yürüyüş yapmasına imkan sağlayan tesiste, çeşitleriyle birlikte bine yakın bisiklet bulunuyor.