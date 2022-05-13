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Büyükşehir, Elbistan Pınarbaşı Caddesi’ni Yeniliyor

Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da Pınarbaşı Mesire Alanı ve bölgede bulunan kamu kurumlarına ulaşım sağlayan 1 kilometre uzunluğa ve 11 metre platform genişliğine sahip arteri baştan uca yeniliyor.

Büyükşehir, Elbistan Pınarbaşı Caddesi’ni Yeniliyor

Büyükşehir, Elbistan Pınarbaşı Caddesi’ni Yeniliyor

Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da Pınarbaşı Mesire Alanı ve bölgede bulunan kamu kurumlarına ulaşım sağlayan 1 kilometre uzunluğa ve 11 metre platform genişliğine sahip arteri baştan uca yeniliyor.

13 Mayıs 2022 Cuma 16:58
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde ve ilçelerde yol yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Elbistan’da bir dizi yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından Pınarbaşı Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarla, Pınarbaşı Mesire Alanı’na ve bölgede bulunan kamu kurumlarına ulaşım sağlayan 1 kilometre uzunluğa ve 11 metre platform genişliğine sahip arter baştan uca yenileniyor. Ulaşımda aktif olarak kullanılan arterde kazı, dolgu ve hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt uygulamalarına başlanacak. Kaldırımları da tamamen yenilenecek arterin ulaşım standardı artırılacak.

İlçelerimizin Ulaşım Altyapısını Güçlendiriyoruz

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Yatırım programımız kapsamında Elbistan Pınarbaşı Caddesi’nde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilçenin gözde mesire alanlarından Pınarbaşı’na ve bölgede hizmet veren kamu kurumlarına ulaşım sağlayan 1 kilometre uzunluğundaki arter baştan uca yenileniyor. Bölgeye kazandıracağımız yeni sıcak asfalt ve kaldırımlarla arterin standardı artırılacak. İlçelerimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve geliştirmek adına çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 13.05.2022 17:49
Anahtar Kelimeler:
Elbistan Pınarbaşı Caddesi’ni YeniliyorBüyükşehir
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