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Büyükşehir, Geçici Çarşıda Üstyapı İmalatlarını Sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Bulvarı’nda oluşturulan Sakarya Ahşap Çarşı’da ulaşımı iyileştirmek için bölgeyi kilit parkeyle kaplıyor.

Büyükşehir, Geçici Çarşıda Üstyapı İmalatlarını Sürdürüyor

Büyükşehir, Geçici Çarşıda Üstyapı İmalatlarını Sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Bulvarı’nda oluşturulan Sakarya Ahşap Çarşı’da ulaşımı iyileştirmek için bölgeyi kilit parkeyle kaplıyor.

13 Temmuz 2023 Perşembe 19:14

Şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için şehir merkezinde ve ilçelerde yol yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremde iş yerleri yıkılan veya hasar alan esnafların ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için oluşturulan geçici çarşılarda da alt ve üstyapı imalatlarına devam ediyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca çalışma gerçekleştirilen noktalardan birisi de Azerbaycan Bulvarı’nda oluşturulan Sakarya Ahşap Çarşı oldu. Ekipler, toplamda 30 geçici iş yerinden oluşan ve kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edilen geçici çarşıda kilit parke uygulamalarını sürdürüyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla bölgeye toplamda 2 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırılacak.

Son Güncelleme: 13.07.2023 20:14
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Geçici Çarşıda Üstyapı İmalatlarını SürdürüyorBüyükşehir
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