Büyükşehir’den Afşin’e yeni köprü!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde ve kırsal mahallelerde ulaşım yatırımlarını sürdürüyor.

Afşin’de Hüyüklü –Nadır – Soğucak grup yolu üzerinde hayata geçirilen 56 metre uzunluğa ve 10 metre genişliğe sahip yeni köprüde çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 5 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen yeni köprüyle birlikte bölgedeki birçok mahallenin ulaşım standardı üst seviyeye çıkarıldı.

Mahallelerimizin Ulaşım Standardı Artırıldı

Yeni köprünün bölge ulaşımı açısından çok büyük önem arz ettiğini belirten Hüyüklü Mahalle Muhtarı Oruç Özarslan, “Göksun Çayı üzerinde bulunan köprümüz, deforme olduğu için ulaşımda çok büyük sorun oluşturuyordu ve artık kullanılamaz hale gelmişti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün talimatları doğrultusunda mahallemize yeni bir köprü kazandırıldı. Mahalle sakinleri de çalışmalardan son derece memnun. Bölgedeki mahallelerin ulaşım konforu ve güvenliği artırıldı. Hayrettin Güngör Başkanımıza mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.