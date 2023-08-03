Büyükşehir’den Zararlılarla Etkin Mücadele

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sıcakhava koşullarında artış gösteren zararlı popülasyonuna karşı şehir genelinde ilaçlama çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca 55 araç ve 110 personelle yürütülen çalışmalarla; geçici konaklama alanları, çöp konteynerleri, enkaz alanları, bitkiler ve ortak kullanım alanları ilaçlanıyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen ilaçlama uygulamalarıyla; sivrisinek, karasinek, pire, kemirgenler ve akrep gibi zararlıların ve vektör canlıların yol açabileceği salgın hastalıkların önüne geçilerek halk sağlığının korunması hedefleniyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; şehir genelinde ilaçlama çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde kesintisiz devam ettiği, ilaçlama ile ilgili taleplerin 0 344 241 12 41 numaralı hattan ulaştırılabileceği belirtildi.