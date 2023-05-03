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Cevizli park hizmete başlıyor!

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Pınarbaşı mahallesinde hizmet veren sosyal tesisi Cevizli Park Aile Çay Bahçesi, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Cevizli park hizmete başlıyor!

Cevizli park hizmete başlıyor!

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Pınarbaşı mahallesinde hizmet veren sosyal tesisi Cevizli Park Aile Çay Bahçesi, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

03 Mayıs 2023 Çarşamba 14:02

Yaz aylarında hizmet veren Dulkadiroğlu Belediyesi Cevizli Park Aile Çay Bahçesi, hizmete başlıyor. 04 Mayıs Perşembe günü kapılarını misafirlerine açması planlanan Cevizli Park ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, hayatın normalleşmesi adına bu gibi tesislerin faaliyete girmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Okay, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Dulkadiroğlu Belediyemizin en çok ilgi gören tesislerinden bir tanesi de Cevizli Park’tır. Bu tesisimiz açıldığı günden bu yana vatandaşlarımızın büyük ilgisiyle sezonu tamamlamıştır. Pınarbaşı mahallemiz Kahramanmaraş’ımızın sosyal anlamda ailelerin vakit geçirdiği, havasıyla ve suyuyla dikkat çeken bir bölgedir. Bu bölgenin özelliği yaz aylarında vatandaşlarımızın burada vakit geçirmesidir. Bizler de bu durumu göz önünde bulundurarak burada bulunan parkımızı çay bahçesi haline getirdik. Hizmete açtığımız günden bu yana da vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi görmektedir. Yaşamış olduğumuz deprem felaketinin ardından da sosyal açıdan vatandaşlarımızın vakit geçireceği alanlara ihtiyaç var. Bu durumu da göz önünde bulundurarak tesisimiz sezonu açtık. İnşallah vatandaşlarımıza burada her zaman olduğu gibi en güzel hizmetisunacağız.”

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Cevizli Park Hizmete Başlıyor!
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