banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü Kutlandı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü...
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş'ten Bayram Mesajı
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı...
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online Söyleşi
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online...

Çöpten Üretilen Elektrik 15 Bin Haneyi Aydınlatıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kürtül Katı Atık Entegre Tesisi’nde şehrin çöpü elektriğe dönüşüyor. Günde toplanan 600 ton atıktan 4,8 megavat enerji üretim kapasitesine sahip tesisle, 15 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor.

Çöpten Üretilen Elektrik 15 Bin Haneyi Aydınlatıyor

Çöpten Üretilen Elektrik 15 Bin Haneyi Aydınlatıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kürtül Katı Atık Entegre Tesisi’nde şehrin çöpü elektriğe dönüşüyor. Günde toplanan 600 ton atıktan 4,8 megavat enerji üretim kapasitesine sahip tesisle, 15 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:03
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji uygulamalarını başarıyla sürdürüyor. İklim değişikliği eylem planı çerçevesinde hayata geçirilen Kürtül Katı Atık Entegre Tesisi geri dönüşüme ve elektrik üretimine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki tesiste şehir genelinden toplanan günlük yaklaşık 600 ton atık geri dönüşüm için ayrıştırılıyor. Dönüştürülemeyen atıklar ise çevre sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak depolanıyor. Depolanan atıklardan doğal olarak salgılanan metan gazı, otomasyon sistemleri aracılığıyla toplanarak elektriğe dönüştürülüyor. Toplamda 4,8 megavat saat elektrik üretme hacmine sahip tesisle 15 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor.

Sıfır Karbon Ayak İzi

Yurt genelinde uygulanan “Ulusal İklim Değişikliği Strateji ve Eylem Planı” çerçevesinde geri dönüşüm ve biyogaz tesisleriyle karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda, Kürtül Katı Atık Entegre Tesisi ile elektrik için fosil yakıt ihtiyacı azalıyor, yeniden kullanılan ürünlerin üretim enerjisinden tasarruf edilebiliyor ve çevrenin olumsuz etkilenmesinin önüne geçecek çevreci uygulamalar gerçekleştiriliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Akıllı şehir planlamacılığı noktasında atıktan elektrik üreten bir teknolojik ve altyapı yeterliliğine sahibiz. Enerji üretimindeki bu yeni yaklaşım ile şehrimizin tabiatını muhafaza etmeyi hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş en az vaka görülen iller arasına girdi
Kahramanmaraş en az vaka görülen iller arasına girdi
Dulkadiroğlu Belediye Meclisinden İsrail’e Kınama
Dulkadiroğlu Belediye Meclisinden İsrail’e Kınama
Türkoğlu Yolları Büyükşehir’le Yenileniyor
Türkoğlu Yolları Büyükşehir’le Yenileniyor
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
SANKO Üniversitesinden 19 Mayıs Atatürk’ü anma, gençlik ve spor bayramı mesajı
SANKO Üniversitesinden 19 Mayıs Atatürk’ü anma, gençlik ve spor bayramı mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber