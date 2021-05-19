Çöpten Üretilen Elektrik 15 Bin Haneyi Aydınlatıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji uygulamalarını başarıyla sürdürüyor. İklim değişikliği eylem planı çerçevesinde hayata geçirilen Kürtül Katı Atık Entegre Tesisi geri dönüşüme ve elektrik üretimine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki tesiste şehir genelinden toplanan günlük yaklaşık 600 ton atık geri dönüşüm için ayrıştırılıyor. Dönüştürülemeyen atıklar ise çevre sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak depolanıyor. Depolanan atıklardan doğal olarak salgılanan metan gazı, otomasyon sistemleri aracılığıyla toplanarak elektriğe dönüştürülüyor. Toplamda 4,8 megavat saat elektrik üretme hacmine sahip tesisle 15 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor.

Sıfır Karbon Ayak İzi

Yurt genelinde uygulanan “Ulusal İklim Değişikliği Strateji ve Eylem Planı” çerçevesinde geri dönüşüm ve biyogaz tesisleriyle karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda, Kürtül Katı Atık Entegre Tesisi ile elektrik için fosil yakıt ihtiyacı azalıyor, yeniden kullanılan ürünlerin üretim enerjisinden tasarruf edilebiliyor ve çevrenin olumsuz etkilenmesinin önüne geçecek çevreci uygulamalar gerçekleştiriliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Akıllı şehir planlamacılığı noktasında atıktan elektrik üreten bir teknolojik ve altyapı yeterliliğine sahibiz. Enerji üretimindeki bu yeni yaklaşım ile şehrimizin tabiatını muhafaza etmeyi hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.