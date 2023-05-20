Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Sevgili Kahramanmaraşlılar, değerli kardeşlerim sizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Depremden 2 gün sonra başlayan Kahramanmaraş ziyaretlerimizin en sonuncusunu bayramın 2. günü yaptık. Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde evleri yıkılan tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin ilk günlerinde bazı aksaklıklar yaşanmış olsa da en kısa sürede depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. Bakanlarımızı kurum yöneticilerimizi, belediye başkanlarımızı, gönüllülerimizi adeta deprem bölgesine yığdık. Personel sayımız 650 bini buldu. Giyim ve gıdadan temizliğe, kalıcı konutların inşasına kadar tüm ihtiyaçları karşılayacak mekanizmalar kurduk.

'650 bin yeni konut inşa ederek deprem şehirlerimizin tamamını ayağa kaldıracağız'

Seçimlerde Kahramanmaraş yüzde 72 ile büyükşehirler arasında birinci şehir oldu. 2. turda ben inanıyorum yüzde 80'leri yakalayacak. Kira ve taşınma yardımları ile destek olduk. Kendimize bir hedef koyduk. 650 bin yeni konut inşa ederek deprem şehirlerimizin tamamını ayağa kaldıracağız. Hemen kolları sıvadık, devletin tüm imkanlarını bölgeye yığarak hazırlıklara başladık. Enkaz çalışmalarını tamamladık. Ağır hasalı binaları yıkıp yerlerini temizledik. Zemin etütlerini bitirdiğimiz yerde hemen inşaya başladık. Yapımımı tamamlanan köy evlerinin teslimini bile yaptık.

'Şu anda alanda 70 bin kişilik bir katılım var'

Bugün burada ne kadar katılım var? Resmi rakam 70 bin katılım var. Gördüğünüz gibi çalışmalar tam gaz sürüyor. Ekim ve Kasım aylarında kalıcı konutları teslim etmeyi planlıyoruz. Köy evlerinin de teslimlerini etap etap yapacağız. AFAD'ın hak sahipliği başvurularını e devlet üzerinden de yapılacağı müjdesini sizlerle paylaşıyorum. 14 Mayıs seçimlerinde Kahramanmaraş olarak verdiğiniz destek için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Yaşadıkları acı kayıplara rağmen milli iradeye sahip çıkarak sandığa giden yiğit evlatlarına teşekkü ediyorum. Meclis'te Cumhur İttifakı olarak 322 ile çoğunluğu elde ettik. Kahramanmaraş'ın 28 Mayıs'ta en yüksek katılım ile sandığa gideceğine inanıyorum.

'Her seçimde yaşadıkları hezimeti 14 Mayıs'ta da yaşadılar'

Biz ülkemizi güçlendirme çalışmaları yürütürken birileri buralarda turistik gezi yapıp, resim çektirip gidiyor. Devprem bölgesindeki vatandaşlarımızın tercihleri de buna uygun olarak gerçekleşti. Bahar şarkıları söyleyen, kalp işaretleri yapan diller hakaretlere döndü. Bay Bay Kemal Kandil'den talimat almıyor mu? Onlarla beraber yol yürümedi mi? Öyleyse 28'inde de ben inanıyorum ki sizler Bay Bay Kemal'e vah vah Kemal diyeceksiniz. Bunlar kaybettikleri her seçimde sonra demediklerini bırakmadılar. Yalan ve iftira siyaseti ile hüsrana uğradılar. Göbeğini kaşıyan adam, makarnacı adam dedikleri milletin iradesine sahip çıkması bu zihniyeti çılgına çeviriyor. Yüzlerine bir Osmanlı tokadı gibi yüzlerine inince deliye dönerlerdi. Kinlerini ve nefretlerini depremzedelere yönelterek alçalıklık tarihinde yeni bir sayfa açtılar. Bu kin ve nefret hezeyanından herkes payını aldı. Ne demediler, ne yapmadılar ki? Depremzedeleri kaldıkları yerlerden çıkarmaya kalkmaktan, hizmet veren araçları geri çekmeye kadar yapmadık terbiyesizlik bırakmadılar. Terör örgütlerine ve yandaşlarına kucaklarını açanlar, depremzede kardeşlerimizin tercihlerine tahammül edemediler. Selo'yu serbest bırakmak istiyorsanız oyunuzu bana vereceksiniz diyor Bay Bay Kemal 51 kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist. Kapıları kıracağız, bunları bırakacağız diyorlar. Yok öyle bir şey! Ülkeyi Londra tefecilerinin eline bırakmaya niyetlenenler, bu şehirlerimizin ayağa kalkma gayretlerini umursamadılar.

Hatay Defne Hastanesi yarın açılıyor

Deprem bölgesinde yaptığımız çalışmaların şahidi sizlersiniz. Biz eser ve hizmet siyaseti yaparken, kimsenin kökenine, mezhebine, siyasi tercihine bakmayız. Van'da deprem oldu, oradaki oy oranımızın ne olduğunu bildiğimiz halde hemen gittik, şehri en baştan inşa ettik. İzmir'de deprem oldu hemen gittik. Geceli gündüzlü çalışarak, yıkılanların yerine yenisini yapık. Hatay Defne'de hastane ihtiyacı vardı. Yüzde 80 CHP oyu var. 2 ay içinde en güzel en modern hastaneyi oraya kazandırdık. Yarın açılışını yapacağız. Bizim kazandığımız yerde, kimse kaybetmez. Biz kazanırsak herkes kazanır. CHP genel başkanı ve ekibi ne yapıyor? İlk tur sonucu üzerinden tehdit ve hakaret ile önlerine geleni itiyor, kakıyor, ötekileştiriyor. Allah muhafaza ülkenin kaderinde söz sahibi olmaların durumunda neler yapabileceklerini varın siz hesap edin.