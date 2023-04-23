Cumhurbaşkanı Erdoğan “Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak yeni bir şehir kuracağız”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Baykar Konteyner Kent’te düzenlenen bayramlaşma programına katılmak üzere şehre gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bakanlar, milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile binlerce vatandaşın yer aldığı programın açılış konuşmasını yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, 11 ili kapsayan depremlerin yol açtığı yaralarının sarılması ve kalıcı konutları inşası noktasında çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini ve deprem bölgesindeki şehirlerin kısa süre içerisinde yeniden inşa edileceğini belirtti.

Ramazan Ayımızı ve Bayramımızı Buruk Yaşadık

Devlet Bahçeli’den sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yaşadığımız 6 Şubat depremleri sebebiyle bu yıl Ramazan ayını ve bayramı buruk bir şekilde yaşadık. Bu felaketlerde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi bir daha böyle ağır imtihanlara maruz bırakmamasını diliyorum” dedi.

319 Bin Konut Bir Yıl İçerisinde Teslim

Bir yıl içerisinde 319 bin konut ve köy evinin depremzedelerin hizmetine sunulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Depremin ardından arama kurtarma faaliyetleriyle acil yardım ve geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanmasıyla enkaz kaldırma ve kalıcı konutların inşasıyla geceli gündüzlü bir çalışma yürüttük. Çok geniş bir yıkım alanına ve ağır kayıplara rağmen hamdolsun bu yükün altında kalmadık. Asrın felaketini devlet ve millet olarak sergilediğimiz asrın dayanışmasıyla göğüsledik. Şu anda yaklaşık 3,5 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde, kamu tesislerinde ve yurtlarda tüm ihtiyaçlarını karşılayarak misafir ediyoruz. Yapılan tespitler ışığında deprem bölgesindeki şehirlerimizi 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Henüz depremin ikinci haftasında kalıcı konutların inşasına başladık. Depremin 75’inci gününde 105 binin üzerinde kalıcı konutun yapım sürecine start verdik. Bunların yaklaşık yarısının da temelini attık. Hatta bugün inşası tamamlanan köy evlerinden bazılarının hak sahiplerine anahtarlarını teslim ettik. Önümüzdeki yılın bu vakitlerine kadar inşallah 319 bin konut ve köy evini depremzedelerimizin hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.

Önceliğimiz Depremin Yaralarının Sarılması

Erdoğan konuşmasının devamında, “Deprem bölgesinde sadece konut yapmıyoruz. Burada asıl yaptığımız şey iş yerleriyle, altyapısıyla, tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak adeta yeni şehirler kurmaktır. Türkiye'nin tarihî bir seçim arifesinde olduğu bir dönemde biz önceliğimizi depremzedelerimizin yaralarının sarılmasına vermekten asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk maddesine de bunu yerleştirdik. Ülkemizi afetlere karşı dirençli hale getirecek çalışmaları illerimizin tamamına yayıyoruz. Deprem bölgesi şehirlerini ihya ederken, İstanbul'dan başlayarak diğer şehirlerimizi hızla depreme karşı dayanıklı hâle getirmek için yeni destek programının müjdesini de milletimizle paylaştık. Riskli yapısını dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza maliyetinin yarısını devlet olarak biz vereceğiz” cümlelerine yer verdi.