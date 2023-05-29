Deprem Bölgesi 'Erdoğan' Dedi

Afetzede seçmenler Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da "Erdoğan" dedi.

11 ilin 8’inde sandıktan birinci çıkan Erdoğan, bir önceki seçime göre de tüm illerde oy oranını artırdı.

Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Elazığ, Kilis ve Malatya'da Erdoğan yine kazanan oldu.

Hatay, Adana ve Diyarbakır'da ise ilk turda olduğu gibi ikinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu daha fazla oy aldı.

Erdoğan 8 ilde de ilk tura göre oy oranını artırdı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan'ın ikinci tur oy oranları şöyle:

Kahramanmaraş: İlk turda yüzde 71,9, ikinci turda yüzde 75,1

Malatya: İlk turda yüzde 69,4, ikinci turda 71,9

Elazığ: İlk turda yüzde 67,2, ikinci turda 70,3

Adıyaman: İlk turda yüzde 66,2, ikinci turda 69,6

Kilis: İlk turda yüzde 65,6, ikinci turda 70,1

Osmaniye: İlk turda yüzde 62,3, ikinci turda yüzde 66

Şanlıurfa: İlk turda yüzde 62, ikinci turda yüzde 65

Gaziantep: İlk turda yüzde 59,8, ikinci turda yüzde 62,7

Hatay: İlk turda yüzde 48, ikinci turda yüzde 49,3

Adana: İlk turda yüzde 43,9, ikinci turda yüzde 47,4

Diyarbakır: İlk turda yüzde 26,5, ikinci turda yüzde 28,9.