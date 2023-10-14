Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da Sahne Alacak!
‘Çözüm Bakanlığı’ Afşin ve Göksun’da...
Türkoğlu’nda otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Türkoğlu’nda otomobil tıra arkadan çarptı:...
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat...
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan Yardımcısına Ziyaret!
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan...

Deprem Bölgesinde Şıra Üretimi Başladı

Kahramanmaraş’ta depremin ardından normal hayata dönüş süreci devam ediyor.

Deprem Bölgesinde Şıra Üretimi Başladı

Deprem Bölgesinde Şıra Üretimi Başladı

Kahramanmaraş’ta depremin ardından normal hayata dönüş süreci devam ediyor.

14 Ekim 2023 Cumartesi 15:55

Çiftçiler, şıra üretimi için çalışmalara başladı. Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde bağ bozumuyla birlikte şıra, pekmez, bastık, cevizli, fıstıklı ve bademli sucuk ve samsa üretimi yapılmaya başlandı.

Kahramanmaraş genelinde 129 bin 677 dekarlık alanda üretilen üzümden bu yıl 80 bin ton rekolte bekleniyor. Üzüm salkımları, bağda bulunan sal adı verilen havuzlarda ezilerek suyu çıkarılıyor.

Üreticiler, dev kazanlarda üzüm suyunu saatlerce kaynatarak şıra haline getiriyor. Ardından şıra, bezlere serilerek güneşte kurutuluyor ve bastık diye bilinen pekmeze dönüştürülüyor.

Cevizli beyaz ve kara pekmez sucuk, kilosu 400 lira; fıstıklı beyaz ve siyah pekmez sucuğu 500 lira; bademli beyaz un sucuğu 400 lira; cevizli samsa 550 lira; bastık 350 lira ve pestilin kilosu ise 200 liradan satışa sunuluyor. Üretimin 25 bin tonu ihraç edilirken kalan kısım çevre illerde pazarlanıyor. Deprem bölgesindeki çiftçiler, yaşanan afetin ardından üretimlerine devam etmek için büyük çaba sarf ediyor. Üreticiler, bu zorlu süreçte de üretim yaparak ekonomiye katkıda bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Deprem Bölgesinde Şıra Üretimi Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zuhal Karakoç Dora ‘Orta hasarlar için son umut’
Zuhal Karakoç Dora ‘Orta hasarlar için son umut’
Akşener, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı
Akşener, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı
Kahramanmaraş esnafı bu kez Sultangazi’ye gidiyor!
Kahramanmaraş esnafı bu kez Sultangazi’ye gidiyor!
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kahramanmaraş’ta!
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kahramanmaraş’ta!
Expo 2023 Onikişubat, Kapılarını Ziyaretçilerine Açıyor
Expo 2023 Onikişubat, Kapılarını Ziyaretçilerine Açıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber