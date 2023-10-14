Deprem Bölgesinde Şıra Üretimi Başladı

Çiftçiler, şıra üretimi için çalışmalara başladı. Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde bağ bozumuyla birlikte şıra, pekmez, bastık, cevizli, fıstıklı ve bademli sucuk ve samsa üretimi yapılmaya başlandı.

Kahramanmaraş genelinde 129 bin 677 dekarlık alanda üretilen üzümden bu yıl 80 bin ton rekolte bekleniyor. Üzüm salkımları, bağda bulunan sal adı verilen havuzlarda ezilerek suyu çıkarılıyor.

Üreticiler, dev kazanlarda üzüm suyunu saatlerce kaynatarak şıra haline getiriyor. Ardından şıra, bezlere serilerek güneşte kurutuluyor ve bastık diye bilinen pekmeze dönüştürülüyor.

Cevizli beyaz ve kara pekmez sucuk, kilosu 400 lira; fıstıklı beyaz ve siyah pekmez sucuğu 500 lira; bademli beyaz un sucuğu 400 lira; cevizli samsa 550 lira; bastık 350 lira ve pestilin kilosu ise 200 liradan satışa sunuluyor. Üretimin 25 bin tonu ihraç edilirken kalan kısım çevre illerde pazarlanıyor. Deprem bölgesindeki çiftçiler, yaşanan afetin ardından üretimlerine devam etmek için büyük çaba sarf ediyor. Üreticiler, bu zorlu süreçte de üretim yaparak ekonomiye katkıda bulunuyor.