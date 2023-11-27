Deprem şehitleri adına kütüphane kuruldu!

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden Hasan, Hatice ve Sudenaz Çayırcı'nın isimleri, kütüphaneye verildi. Adliye personeli 53 yaşındaki Naile Alevci, Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta deprem sonrasında tam 14 okulun kütüphanesini kurdu, kırsalda yer alan 30 köy okulunun da kırtasiye, kitap ihtiyaçlarını giderdi.

ADLİYE PERSONELİNDEN ADLİYE MEMURUNUN DEPREMDE ÖLEN YAKINLARINA VEFA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Kütüphanesiz okul kalmasın" projesi kapsamında Onikişubat İlçesi Üngüt İlkokulu'nun depremde hasar gören kütüphanesi, gönüllü adliye personellerinden oluşan 30 kişilik bir ekip tarafından yeniden onarıldı. Onarımın ardından, adliye personeli kütüphaneyi yeni kitaplarla donattı. Kitaplar ve oyuncaklarla doldurdukları kütüphaneye ise adliye personellerinden Ökkeş Çaycı'nın depremlerde hayatını kaybeden annesi Hatice, babası Hasan ve kardeşi Sudenaz Çayırcı'nın ismi verildi.

Kütüphaneye günün her vaktinde gelmekte olan okul öğrencileri, burada huzurlu bir şekilde kitap okuduklarını ve yeni arkadaşlıklar edindiklerini ifade ettiler.

Proje koordinatörü Naile Alevci, “6 Şubatta asrın felaketini yaşadık, merkez üssü Kahramanmaraş’ta. Burada çok deprem şehitlerimiz oldu. İlk olarak adliye sosyal sorumluluk projesi kapsamında biz ilk deprem şehitleri kütüphanemizi kurduk. En azından yaşadığımız acılardan bir hatıra olarak kalır dedik. İsimlerini verdiğimiz deprem şehitlerinin anısına bir nebze olsun acılarını dindirmek için böyle bir proje başlattık. Ben adliye personeliyim. Bu işi gönüllü olarak bu işi adliye sorumluluk projesi kapsamında yapıyorum. İlk deprem şehitleri kütüphanemizi kurmuş olduk. Ve bu benim 14’ncü kütüphanem. Bunun dışında kırsal köylere de okul projeleri düzenledik. 30 köy okulumuzun kitap, kırtasiye ihtiyacını giderdik. Aynı zamanlarda bu kırsal kesimlerde uzakta bulunan köylerimizdeki çocuklarımıza bot ve mont yardımında bulunmuş olduk. İnşallah iki kütüphanem sırada, bir hafta sonra açılışlarını yapacağız. Bu şekilde hizmet vermeye gönüllü olarak devam etmeyi çok istiyorum. Çok desteğe ihtiyacımız var” dedi.